Juge des sports Promo B 24e: 14 joueurs arrêtés

Voici les décisions du juge des sports relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:
COURSES DU 29 / 2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
SILVESTRE EMANUELE (RIONE TERRA)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
SAURINO CIRO (ISCHIA CALCIO ARL)
SCUDO ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DI RUOCCO ALESSANDRO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
ALDORISIO CIRO (PUTEOLANA 1909)
IMPROTA CIRO (RIONE TERRA)
COURSES DU 1/3/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
PETRAZZUOLO ANTONIO (SAN SEBASTIANO F.C.)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
RUSSO GIORGIO (ÎLE DE PROCIDA)
DE VIVO GENNARO (QUARTOGRAD)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
BORRELLI LUCA (PLAN DE FOOTBALL 1977)
RUOCCO RAFFAELE (SANTA MARIA LA CARITA)
RUSSO CAMILLO (SANTA MARIA LA CARITA)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
MAMMALELLA MICHELE (ÎLE PROCIDA)
ESPOSITO GIUSEPPE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CRISTIAN LANCÉ (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
PORZIO CIRO (SANTA MARIA LA CARITA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CALDARELLI SALVATORE (S.GIUSEPPE)
ALFANO CATELLO (SANTA MARIA LA CARITA)