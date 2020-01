Juge des sports Promo C 16ª: amende de 4 clubs et de 4 athlètes

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:

COURSES DU 4 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

160,00 euros SAVIANO 1960 leurs supporters pendant le match ont allumé plus de bombes fumigènes, d’ailleurs les mêmes, comme le rapporte l’A2 dans le rapport, adressées aux mêmes délits et menaces de mort pour toute la durée du second semestre.

Euro 80,00 G. CAROTENUTO propres supporters ont allumé plus de bombes fumigènes pendant la course

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 9/4/2020

PICCIOCCHI PIETRO (BAIANO) avec un comportement incorrect, injuste et antisportif, aggravé par le rôle qu’il a joué, à la fin de la course, il s’est positionné à l’extérieur du vestiaire réservé à la triade, l’empêchant temporairement d’y accéder et adressant des phrases nocives pour le vulgaire, un rôle offensant et menaçant. cette conduite n’a cessé que grâce à l’intervention de l’entraîneur du même club.

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

AURIEMMA FILOMENO (G. CAROTENUTO)

FALCO SALVATORE (SAVIANO 1960)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ANGIERI EMILIANO (BAIANO)

COCOZZA ANGELO (BAIANO)

APREA SALVATORE (CIMITILE)

COLONNE SALVATORE (CIMITILE)

REGA CLAUDIO (SAN VITALIANO)

COURSES DU 5 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

200,00 EUR MONTORO en raison du manque de surveillance, un supporter a été autorisé, à la fin du match, à rester près du vestiaire de la triade d’arbitres, qui, comme l’a rapporté l’a2 dans le rapport officiel du match, a adressé les mêmes expressions vulgaires et gravement menaçant de la tentative évidente de l’effrayer en s’approchant de sa poitrine (la peine est réduite pour l’intervention collaborative des dirigeants de la même entreprise); les insultes ont été étendues à toute la triade d’arbitres.

Euro 50,00 GESUALDO pas d’eau chaude dans le dressing du ddg

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

ESPOSITO GIOVANNI (F.C. VIRIBUS SUM 100)

GAGLIARDO MARIO (CLUB DE FOOTBALL AVELLINO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DU MUR PAUL (GESUALDO)

