Juge sportif Excellence B 26e: les amendes et les disqualifications pleuvent

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 22 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

220,00 € Les propres supporters de PALMESE, comme l’ont rapporté les commissaires de terrain, ont fait exploser 3 puissants pétards, dont deux avant le début de la compétition et un au cours de la même. De plus, comme l’ont rapporté le DDG et l’AA ainsi que les Field Commissioners, une fois la course terminée, la triade d’arbitres en présence de la police, des Field Commissioners et du président de la Palmese Society a constaté que la voiture appartenant à l’AA2 , avait des dommages sur le capot et sur le côté gauche; les dommages causés pendant ou après la course alors que la voiture était garée dans un espace devant les vestiaires à l’intérieur du système selon les instructions des responsables de la société. La Société est tenue d’indemniser les dommages demandés et prouvés.

Euro 100,00 ALFATERNA un de ses propres membres a cassé une planche de bois sur le banc situé à l’intérieur du tdg. La Société est tenue d’indemniser la propriété de l’usine pour les dommages prouvés et demandés.

Euro 100,00 SCAFATESE CALCIO 1922 un de ses propres membres avec une attitude injuste, incorrecte et antisportive a essayé, pour éviter une mesure disciplinaire contre un joueur du club, n’a pas correctement signalé le numéro de maillot au DDG, se référant à la place à un numéro mal.

Euro 80,00 CASTEL SAN GIORGIO CALCIO propres supporters à plusieurs reprises offensé un joueur de l’équipe adverse

MASSAGE

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 26 / 3/2020

MOTTOLA LUIGI (PALMESE)

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 11 / 3/2020

BARBA SALVATORE (ALFATERNA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

SANNINO GERARDO (SCAFATESE CALCIO 1922) avec un comportement incorrect, injuste et antisportif, à la fin de la course, s’est approché du DDG avec menace, lui adressant des expressions vulgaires et offensantes. Il a été renvoyé d’un coéquipier. Il a adopté un comportement déloyal afin de ne pas laisser le DDG détecter le numéro de maillot. À cette occasion, un directeur de la société a signalé un numéro de maillot incorrect au DDG.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

BARBARISI ADRIANO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

GRIECO GIOVANNI (POL. SANTA MARIA CILENTO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

AYARI RENZO (ALFATERNA) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif à la fin de la course a détaché une portée du banc en bois, situé à l’intérieur de l’enceinte du jeu, et s’est dirigé de manière menaçante vers le capitaine de son équipe dans l’intention de l’utiliser contre cela ” dernière. L’intervention d’autres acteurs et managers a évité le pire.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DI GIACOMO SIMONE PIO (ALFATERNA)

PETILLO GIACOMO (ALFATERNA)

PRÉVENIR BERNARDINO (PALMESE)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

CATALANO SAMEDI (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CICCONE EMANUELE (PALMESE)

EVACUO DAVIDE (SCAFATESE CALCIO 1922)

BIANCARDI MARCO (États-Unis FAIANO 1965)

COURSES DU 23/2/2020

Euro 350,00 AUDAX CERVINARA CALCIO leurs supporters pendant le match ont offensé et menacé l’AA2. Un de ses partisans l’a toujours tiré avec une broche et l’a frappé au bras gauche

Euro 320,00 US ANGRI 1927 leurs partisans, tel que rapporté par l’AA2, pendant toute la durée de la compétition, ils ont dirigé cracher la même par derrière et adressé des menaces et des insultes à la même chose.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

VOLCONE ANTONIO (GROTTA 1984)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

SANTOSUOSSO ROBERTO (MULTI-SPORTS DIL. LIONI)

DE LA ROCCA GIOVANNI JUNIOR (VIRTUS AVELLINO 2013)

GENOVESE LUIGI (VIRTUS AVELLINO 2013)

GRASSO ARMANDO (VIS ARIANO ACCADIA)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

SCIRETTA VINCENZO (DIL. LIONI POLYPORTPORT)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

FORMISANO NICOLA (AUDAX CERVINARA CALCIO)

FRASCIELLO FRANCESCO (ECLANESE 1932 SOCCER)

MARTONE SAVINO (VICO EQUENSE 1958)

BERNARDO NICOLA (VIS ARIANO ACCADIA)

SORRENTINO GIUSEPPE (VIS ARIANO ACCADIA)