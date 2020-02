Juge Sportif Promo A 23e: 13 joueurs disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DU 22 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

140,00 euros Les supporters de l’ACERRANA pendant la course ont allumé plus de bombes fumigènes et ont également fait exploser un pétard de gros calibre

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

SCIANGUETTA PASQUALE (SAN MARTINO) avec un comportement soutenu, injuste et antisportif a donné un coup de pied violent sur la poitrine d’un footballeur adverse lorsqu’il était au sol. L’intervention des coéquipiers, après l’expulsion imposée par le DDG, a évité la persistance prolongée du même envers le joueur attaqué même avec menaces.

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

NOLI DIEGO (FOOTBALL CELLS) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, jouant dans la course lointaine, a frappé du poing la pommette droite d’un footballeur adverse.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GIUNTA MARCELLO (VIRTUS GOTI 97)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

FONTAINE DE PÂQUES (MADRIGAL CASALNUOVO)

PÂQUES PEZZULLO (FOOTBALL TEANO 1939)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MARCHITELLI EMANUELE (CELLOLE DE FOOTBALL)

PETRILLO TOMMASO (CELLOLE DE FOOTBALL)

RIVETS DE RAFFAELE (ACERRANA)

ALTERIO VALERIO (MADRIGAL CASALNUOVO)

LUCIANO SIMONE (MONTESARCHIO)

GIORGIO GIUSEPPE (NEAPOLIS)

FERNANDES ANTONIO (SAN MARTINO)

SEPE ALESSIO (VIRTUS GOTI 97)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

MAROTTA MARIANO (CAMPANIE FELIX)

LARUCCI GIOVANNI (VITULATIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CHIANESE MATTEO (EAGLE ROSANERO CASERTA)

PUCA FRANCESCO (GARÇONS CAIVANAIS)

DE MARTINO NICOLA (CAMPANIE FELIX)

MAIONE GIOVANNI (CAMPANIE FELIX)

DI FRANCO LUCA (TEANO CALCIO 1939)

MARITATO ALBERTO (VIRTUS GOTI 97)

COURSES DU 23/2/2020

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CAPUANO GIOSAFATTE (REAL AGRO AVERSA)

GRIFF DAVIDE (REAL AGRO AVERSA)