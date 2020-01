Juge Sportif Promo B 18ª: de fortes disqualifications pleuvent

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:

COURSES DU 18/01/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 100,00 VIRTUS OTTAVIANO 2001 Selon le rapport du CC, les vestiaires présentent d’importantes lacunes en matière d’hygiène.

Euro 80,00 Les partisans de QUARTOGRAD ont allumé de la fumée au 1er semestre, comme indiqué dans le rapport du CC.

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 24/5/2020

ARDOLINO SAVERIO (SAN SEBASTIANO FC) avec un comportement déloyal, injuste et antisportif, aggravé par le rôle couvert, à la suite d’une mesure disciplinaire adoptée par le DDG, est entré dans le tdg s’adressant au DDG avec des expressions vulgaires et offensantes, l’appelant “mongoloïde”, en le dénotant manque de respect et sensibilité envers les personnes handicapées. Suite à la notification de l’arrêté d’expulsion, il a retardé la sortie du tdg, ne permettant pas de reprendre le match immédiatement.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR CINQ COURSES RÉELLES

BORRELLI LUCA (SAN SEBASTIANO FC) avec une conduite injuste, incorrecte et antisportive suite à un avertissement du DDG de mettre fin au comportement agressif verbal contre les membres de la triade, il a adressé des expressions intimidantes envers le DDG et à la fin de la course, il s’est positionné devant le vestiaire empêchant la triade de rentrer avec une attitude intimidante, lui a demandé de l’excuser, menaçant autrement de ne pas les renvoyer chez eux. Ce n’est qu’avec l’intervention des gardiens de l’ordre que la triade est retournée au vestiaire.

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

CAVALIERE GENNARO (QUARTOGRAD) au comportement injuste, incorrect et antisportif, le jeu arrêté, il se dirige vers le DDG, l’applaudit ironiquement et se tourne vers lui des phrases offensantes le qualifiant d ‘”échec”. Après la notification de l’expulsion, il réitère les infractions contre le DDG, s’approchant de lui avec menace. Seule l’intervention du capitaine de son équipe empêche la situation de s’aggraver et ceci car il est repoussé avec force et avec sa bouche ils se couvrent de la main. Ignorant cela en quittant le terrain réitère les expressions insultantes envers le DDG.

APPRENTISSAGE DE PÂQUES (SAN SEBASTIANO F.C.) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif a menacé un joueur de la mort de l’équipe adverse et de lui casser la jambe si l’équipe adverse avait marqué un autre but. De plus, comme l’a rapporté l’AA2, après l’expulsion alors qu’il quittait le tdg, en ôtant sa chemise, il est retourné au tdg et a poussé un adversaire avec ses mains sur son visage et avec force, lui faisant ressentir une douleur aux lèvres. Ce n’est qu’à la suite de ce qui précède qu’il est sorti du tdg.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

LUCIGNANO VINCENZO (SAN SEBASTIANO F.C.)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

SHASSAH RAFFAELE (QUARTOGRAD)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

NOVIEL PASQUALE (SAN SEBASTIANO F.C.) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif à la fin du match, à son retour dans les vestiaires, il a frappé un footballeur de l’équipe adverse avec une broche dans le visage, lui adressant des expressions vulgaires et offensantes, les étendant également aux membres de sa famille.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BORRELLI LUCA (SAN SEBASTIANO F.C.)

GIUSEPPE BREGLIA (SANT AGNELLO PROMOTION)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

GIORGIO MATTIA (SAN SEBASTIANO F.C.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CHIANESE DARIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

CIRILLO CIRO EMANUELE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

ESPOSITO GIUSEPPE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

GIOVA SALVATORE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

MANCO GAETANO (PLAJANUM)

INSERRA VITTORIO (SANT AGNELLO PROMOTION)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 470,00 HERCULANE SPORTIVE leurs supporters, tout au long de la course, ont attiré l’AA2, comme indiqué par le même, dans la tête et le dos avec de la broche et de l’eau. Ils l’ont également menacé de mort à plusieurs reprises, se blessant lui-même, ses proches et le défunt.

Euro 40,00 FOOTBALL PLAN 1977 leurs supporters ont allumé une bombe fumigène à 25 ‘de la 1ère mi-temps

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DI DATO ANTONIO (HERCULANÉ SPORTIF)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CHIARIELLO PASQUALE (ISCHIA CALCIO ARL)

HIVERS UGO (ISCHIA CALCIO ARL)

TRANI LUIGI (ISCHIA CALCIO ARL)

GIAMIA ARMANDO (PUTEOLANA 1909)

BELLOFIORE NUNZIO (S.GIUSEPPE)

NARCISO PASQUALE (HERCULANÉ SPORTIF)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

ABAGNALE VINCENZO MARIA (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)

D ASCIA CHRISTIAN (PLAN DE FOOTBALL 1977)

BROSCRITTO ANTONIO (PUTEOLANA 1909)