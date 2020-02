Juge sportif Promo B 22e: main lourde Ercolano. De nombreux arrêts

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:

COURSES DU 15 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 50,00 PLAJANUM pour manque d’eau chaude dans tous les vestiaires

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

CIRINO ROBERTO (PLAJANUM)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MATTERA GIOVANNI (LACCO AMENO 2013)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

ESPOSITO ANTONIO (PROMOTION SANT AGNELLO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

D ANDREA SALVATORE (PLAJANUM)

MANCO GAETANO (PLAJANUM)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

SAGGESE FRANCESCO (S.GIUSEPPE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

LIBRONE SILVIO (S.GIUSEPPE)

RUOCCO FRANCESCO LUCA (S.VITO POSITANO)

COURSES DU 16 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 550,00 SPORTING ERCOLANO en raison de la vigilance omise, certains supporters non autorisés se sont arrêtés près du vestiaire à la fin de la 1ère mi-temps et à la fin de la course. Il en était de même des expressions vulgaires et offensantes et préjudiciables au rôle joué par la triade d’arbitres. La sanction est aggravée par le manque de collaboration des dirigeants de l’entreprise qui, malgré l’invitation du DDG, n’ont pas cherché à éloigner les étrangers; en outre, comme l’a rapporté le commissaire de terrain, deux bombes fumigènes ont été allumées par leurs propres partisans, en 1ère et 2ème mi-temps

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 21/4/2020

CASTELLANO FRANCESCO (SAN SEBASTIANO F.C.) avec un comportement incorrect, injuste et antisportif, aggravé par le rôle qu’il a joué, à la fin de la course, il s’est approché du DDG menaçant en essayant de l’intimider, instillant la peur et la peur, supposant être le commissaire de police. L’intervention des forces de l’ordre a permis au DDG de retourner dans les vestiaires.

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 4 / 3/2020

DI SARRA MASSIMO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

SACCO CARLO (SPORTING HERCULANEUM) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, avec le jeu arrêté, insulté le DDG le menaçant, il a également crié des expressions vulgaires, offensantes et intimidantes. Cette attitude a également été répétée lors de la sortie du TD

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

LUCIGNANO VINCENZO (SAN SEBASTIANO F.C.)

GARNET ROBERTO (SANTA MARIA LA CARITA)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

ESPOSITO GIOVANNI (PUTEOLANA 1909)

SHASSAH RAFFAELE (QUARTOGRAD)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

PASQUALE INCARNATO (HERCULANÉ SPORTIF)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DE LUISE VITTORIO EMANUE (ÎLE DE PROCIDA)

AVETA ALFREDO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

CESAREO FRANCESCO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

CHIANESE DARIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

LANGELLA FRANCESCO (SAN SEBASTIANO F.C.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

GIOVA SALVATORE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

TAFUTO VINCENZO (QUARTOGRAD)

PORZIO CIRO (SANTA MARIA LA CARITA)

Le poste Sports Judge Promo B 22ª: main lourde Ercolano. De nombreux arrêts sont apparus en premier sur le reste du football.