Juge sportif Promo C 17ª: 6 joueurs arrêtés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:

COURSES DU 11 / 1/2020

Euro 200,00 BRIDGE 98 propre partisan, pendant toute la 2ème mi-temps, s’est positionné derrière le aa 2 et a adressé les mêmes phrases abusives, vulgaires et menaçantes, comme rapporté par le ddg et le CC: en outre le CC a rapporté que le le supporter susmentionné a adressé les mêmes phrases rapportées ci-dessus au ddg et aux joueurs de l’équipe adverse.

Euro 50.00 BRIDGE 98 propres supporters ont offensé la triade d’arbitres Euro 30.00 BRIDGE 98 pour avoir soumis la liste des matches en retard, entraînant ainsi un retard dans le début du match

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 30/01/2020

D AVINO FRANCESCO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

SPINA LEANDRO (FOOTBALL UNIQUEMENT)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

POLCARO FILIPPO (CLUB DE FOOTBALL AVELLINO)

CIRO IODICE (FORCE ET COURAGE BN)

COURSES DU 12 / 1/2020

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 30 / 1/2020

SÉCURITÉ ANGE (BISACCÈS)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

AMITRANO ANTONIO (SAN VITALIANO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ANGIERI EMILIANO (BAIANO)

ESPOSITO LAURI GIUSEPPE (BAIANO)

TORSIELLO VINCENZO (BISACCESE)

TITO AIUBA (MANOCALZATI)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

BRACALE GAETANO (SAVIANO 1960).