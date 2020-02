Juge sportif Promo C 23ª: double k.o. bureau et pluie de disqualifications

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:

COURSES DU 22 / 2/2020

COURSE DU 22/2/2020 FORCE ET COURAGE BN – MARZANO

Le GST a lu le rapport des arbitres ainsi que le rapport AA2, a constaté que: – à 23 ‘de la 2ème mi-temps, il y a une confrontation de masse suite à des mesures d’arbitrage ainsi qu’un combat dans les tribunes impliquant le footballeur du club ASD Marzano, Castaldi Diego, qui avait précédemment été expulsé et placé là-bas; en outre, un supporter du club Forza e Coraggio BN a commis des infractions contre un joueur de l’équipe adverse; – certains joueurs du club ASD Marzano, avec le jeu toujours arrêté, ont eu une discussion animée avec le public;

– parmi lesdits joueurs, le plus actif était le footballeur du club de l’ASD Marzano, Sepe Michele, qui a également été expulsé pour avoir tenté de franchir la clôture pour participer au combat, après avoir été réprimandé; – malgré l’expulsion, la Sepe n’a pas abandonné le tdg, au contraire, elle a poursuivi le débat houleux avec le public, protestant et contestant également la décision arbitrale d’expulsion;

– en raison de la poursuite de la bagarre dans les tribunes et de la situation survenue sur le tdg où se sont formés divers groupes de membres qui se sont affrontés de manière menaçante et provocante, dans laquelle la DDG a reconnu les joueurs de l’ASD Marzano, Sepe Michele et Nappi Aniello qui a protesté contre le DDG pour annuler la mesure disciplinaire adoptée contre Sepe Michele; – en outre, le Sepe Michele a à plusieurs reprises secoué le DDG sur ses bras pour changer d’avis sur son expulsion et il y avait toujours un petit groupe de joueurs de l’ASD Marzano qui, sous les tribunes, a menacé la lutte dans les tribunes;

– encore d’autres groupes non identifiables dans d’autres domaines du terrain, composés de joueurs de l’ASD Marzano et de l’ASD Forza e Coraggio BN qui ont également alimenté le combat animé dans les tribunes; – le DDG a vu la persistance et l’aggravation de la situation tant sur les tribunes que sur le tdg, compte tenu également de l’absence de la police, a définitivement suspendu la course à la 27e fois de la 2e mi-temps.

PQM, commet la sanction sportive de la perte de la course pour les deux sociétés avec un résultat de 0/3; ordonne le joueur de l’ASD Marzano Club, Castaldi Diego, n. 6 jours de disqualification; ordonne le joueur de l’ASD Marzano Club, Sepe Michele, n. 10 jours de disqualification, peine aggravée en vertu de l’article 36 CGS paragraphe 1 lett. b) également en considération du rôle de capitaine adjoint;

ordonne le joueur de l’ASD Marzano Club, Nappi Aniello, n. 6 jours de disqualification, peine aggravée compte tenu du rôle de capitaine couvert; inflige une amende de 300,00 € aux sociétés ASD Marzano et ASD Forza e Coraggio BN, une amende aggravée pour la non-collaboration des cadres donnée à la DDG pour rétablir le calme et l’ordre sur le tdg. La documentation envoyée par pec à ce juge par ASD Forza e Coraggio BN n’est pas transmise au procureur fédéral car l’écrivain n’est pas compétent pour l’évaluer conformément au CGS.

ENTREPRISE

AMENDES ET PERTE DE L’OFFRE:

Euro 300,00 FORCE ET COURAGE BN

Euro 300,00 MARZANO

FIN

260,00 Euro BRIDGE 98 en raison de la supervision omise à la fin de la course, les portes ont été ouvertes, ce qui a permis aux supporters du club d’entrer à l’intérieur des installations sportives et à proximité des vestiaires

Euro 120,00 Les supporters de CIMITILE pendant la compétition ont crié au DDG des expressions préjudiciables au rôle joué, jetant un doute sur la justesse de son travail. Ils ont également adressé des expressions vulgaires et offensantes également adressées aux membres de sa famille.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DIX COURSES RÉELLES

SEPE MICHELE (MARZANO)

DISQUALIFICATION POUR SIX COURSES RÉELLES

CASTALDI DIEGO (MARZANO)

DISQUALIFICATION POUR CINQ COURSES RÉELLES

PUNZO GIOVANNI (MONTORO) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif a adressé un point de départ contre un adversaire. Une fois le match terminé, il s’est positionné à l’extérieur du TD et dans une position cachée, il a frappé un joueur adverse avec ses poings.

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

MANNA GIUSEPPE (MONTORO) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, a frappé la tête d’un adversaire avec un coup de poing. à la notification de la mesure disciplinaire de la ddg, il lui a adressé des paroles offensantes, également adressées aux membres de sa famille, ainsi que des menaces et des intimidations.

PAGNOZZI DONATO (PONTE 98) avec un comportement incorrect, injuste et antisportif, a immédiatement réagi à une faute en frappant plusieurs joueurs adverses avec des coups de poing et des coups de pied et en essayant également de les frapper avec un bâton en bois.

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

SYLLA MOHAMED (F.C. VIRIBUS SUM 100) avec un comportement injuste, antisportif et incorrect lorsque le jeu a été arrêté a donné un coude au visage d’un adversaire provoquant la même douleur intense

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR SIX COURSES RÉELLES

NAPPI ANIELLO (MARZANO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

NOSTRALE AGOSTINO (FORCE ET COURAGE BN)

SANTAMARIA MATTEO (PONT 98)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

JALLOW MUHAMMED (FORCE ET COURAGE BN)

MOCERINO FRANCESCO (MARZANO)

COMTE RICCARDO (MONTORO)

DELLO RUSSO ROBERTO (SOLOFRA CALCIO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

DE IESO MATTIA (FORCE ET COURAGE BN)

FRANCIS RUSSE (FORCE ET COURAGE BN)

DEL SORBO BRUNO (LMM MONTEMILETTO)

BARRA GIUSEPPE (SAN VITALIANO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MENNA LUIGI (CIMITILE)

BAH THIERNO OUMAR (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)

JALLOW MODOU SAMBA (GESUALDO)

STARITA CIRO (GESUALDO)

NDAO DOUDOU (LMM MONTEMILETTO)

CISSE IBRAHIMA (MANOCALZATI)

NAPPI ANIELLO (MARZANO)

DE FILIPPO GIUSEPPE (MONTORO)

DIALLO MOHAMED MOUSSA (MONTORO)

BASILE FRANCESCO (SAN VITALIANO)

COURSES DU 23/2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 240,00 BISACCESE leurs supporters, tout au long du match, ont offensé et menacé la triade d’arbitres et en particulier l’AA1, s’adressant aux mêmes expressions vulgaires, offensantes et intimidantes. Les infractions ont également été adressées aux membres de la famille de la triade

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 26 / 3/2020

SGAMBATI STEFANO (BAIANO)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MATARANGOLO ANTONIO (BISACCESE)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

SOLAZZO GAETANO (BISACCESE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MAZZOTTA DOMENICO (BISACCESE)

JOUEURS NON EXPIRÉS

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

RESCIGNO ALESSANDRO (CLUB DE FOOTBALL AVELLINO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MARESCA ANTONIO (BAIANO)

RUGGIERO GENNARO (BAIANO)

