Juge sportif Promo D 23ª: 9 joueurs disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:
COURSES DU 22 / 2/2020
MANAGERS
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 18/03/2020
BELMONTE NINO (COUVERCLE HONVEE)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
DI MARTINO DANILO (GIFFONAIS)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
SALLE ALFONSO (SALERNUM BARONISSI)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
LE JUGE DAVIDE (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
SICA VALERIO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
SCIPPA FRANCESCO MARIO (SARNESE)
MONZO GIOVANNI (VIRTUS CILENTO)
TRÉSORIER ANDREA (VIRTUS CILENTO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
MARIO PARTY (HONVEED COVER)
DAMPHA MUSA (SARNESE)
CAMMAROTA ANDREA (VIRTUS CILENTO)
COMTE DE GIUSEPPE (VIRTUS CILENTO)
MAIESE EMANUEL (VIRTUS CILENTO)
BOTTA ANTONIO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
COURSES DU 23/2/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
SORO WATANI KASSOUM (FOOTBALL)
CALIFANO ANIELLO (POUR SAN MARZANO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
MARCO GIAN ALLEMAND (GIFFONI SIX FERMES)
CUOMO RAFFAELE (POUR SAN MARZANO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CORSARO ERNESTO (CALPAZIO)
ARMANDO GÉNOVES (CALPAZIO)
BUONOCORE GIULIO (GIFFONI VOUS ÊTES AGRICOLES)
CESTARO FABIO PIO (REAL PALOMONTE)