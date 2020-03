Julio Buffarini a révélé ce que Juan Román Riquelme leur avait dit avant de remporter la Super League: “S’ils gagnent les six matchs, ils seront champions”

Bien que le football argentin ait été reporté en raison de la pandémie mondiale appelée coronavirus, La bouche n’oublions pas la récente célébration tenue au Super ligue. Le Xeneize il a fallu un titre impressionnant à Rivière, qui avait un avantage de trois points manquant deux dates mais après deux nuls contre Défense et justice y Atlético Tucumánle Millionnaire Il ne pouvait pas se consacrer et c’est son rival qui a fini par le faire.

Julio Buffarini, arrière droit titulaire de l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo, a révélé que l’équipe avait eu un entretien avec Juan Román Riquelme, idole de l’institution et aujourd’hui chef du Conseil du football, avant la fin du championnat local. “Román nous a dit que si nous gagnions les six derniers matches, nous deviendrions champions”, a déclaré le joueur. Et il a ajouté: “Il l’a dit si sûrement qu’il nous a convaincus. C’était la semaine après le match nul contre Independiente. Nous avons pris un café et cette conversation a été enregistrée pour moi. Sa présence intimide.”

D’un autre côté, l’ancien défenseur de San Lorenzo, a affirmé: “Nous avons commencé une pré-saison à partir de zéro, avec un nouveau staff technique. Cela fait renaître les espoirs de tous les joueurs. Le travail qui était fait à l’époque était important pour que Aujourd’hui, nous sommes rapides, dynamiques et intenses. “

Concernant le titre, il a déclaré: “Les habitants de Boca devaient gagner un championnat de cette manière et j’espère que ce sera le début de quelque chose de formidable.” Il a également jeté des fleurs sur son coéquipier, Eduardo “Toto” Salvio. “Il est à un très bon niveau, il a une hiérarchie barbare et nous en avons besoin. Nous devons en profiter pleinement”, a-t-il déclaré en dialogue avec TyC Sports.

Pour finir, Buffarini Il était excité par un appel possible à la sélection argentine dirigée par Lionel Scaloni. “J’espère avoir la chance de revenir. C’est le rêve de chaque joueur. Je sais que je dois continuer de la même manière. Je suis dans un très grand club qui l’exige et si les choses vont bien, il est normal que vous soyez excité”, a-t-il déclaré.