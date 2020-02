Julio César Falcioni a confirmé que Daniel Osvaldo pourrait rejouer dans le match contre River

Après trois ans d’inactivité, Daniel Osvaldo a décidé de retourner au football et signé en tant que nouveau booster Banfield. Cependant, les anciens Boca et Juventus ont subi une déchirure lors de leur première semaine d’entraînement et n’ont pas pu faire leurs débuts tant attendus.

Sans aller plus loin, Julio César Falcioni, Entraîneur de Banfield, a donné un aperçu de la blessure de DaniStone et a confirmé que l’attaquant pourrait retourner à River dans le Monumental.

“Sûrement à partir de la semaine prochaine, Osvaldo sera disponible. Nous verrons comment nous graduerons sa présence au sein de l’équipe, c’est un joueur très important. Voyons voir si on le place devant River“, a reconnu l’entraîneur, dans un dialogue sur comment vous allez.

De son côté, le technicien expérimenté a fait une analyse sur le présent de son équipe: “Nous avons réussi à allier jeunesse et expérience. Nous donnons place, soutien et apprentissage aux jeunes joueurs qui sont le présent et l’avenir du club. De cette façon, nous gagnons en solidité et réussissons à être équilibrés dans de nombreux matchs. “

Finalement, Il a déploré l’arrivée de Nacho Piatti à San Lorenzo: “Je l’ai eu à Nacho à ses débuts en gymnastique. Nous avons eu une relation très agréable et nous avons eu un respect et une affection mutuels. À un moment donné, il y avait la possibilité qu’Ignacio Piatti vienne parce qu’il voulait retourner en Argentine. Il l’avait dit dans le seul deux équipes que je jouerais sont à San Lorenzo à cause de son histoire et à Banfield parce que nous y étions. Si San Lorenzo ne s’est pas matérialisé, il était très possible qu’il soit avec nous. “