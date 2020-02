Jürgen Klismann quitte la Hertha de Berlin

Jürgen Klinsmann a décidé de démissionner du banc de la Hertha de Berlin après ne pas se sentir soutenu par la directive de l’équipe allemande. Le technicien quitte ses fonctions après avoir signé le 27 novembre.

02/11/2020

Agir à 18:24

CET

Antonio Tuachi

Klinsmann a fait une déclaration à travers ses réseaux sociaux dans lequel il a exprimé ses réflexions à ce sujet et a expliqué clairement la raison de sa soudaine démission.

Il a remercié le soutien aux joueurs, fans, spectateurs, entraîneurs et employés de Hertha. Il a également ajouté une touche sentimentale: “La ville et le club sont devenus plus chers dans mon cœur“.

L’ancien entraîneur allemand est arrivé à Hertha dans une situation critique en novembre et a réussi à sortir l’équipe de l’abîme en réalisant 8 points sur 12 possibles lors de ses matchs contre Eintracht (2-2), Fribourg (1-0), Leverkusen (0-1) , Mönchengladbach (0-0). Il a également battu Wolfsburg à l’extérieur (1-2) après être tombé au Bayern. Klinsmann passé en revue cette courte période: “Nous aidons le club dans une période difficile. Nous étions sur la bonne voie depuis relativement peu de temps et nous sommes maintenant à 6 points de descente malgré les matchs difficiles que nous avons eus. Je suis convaincu que le Hertha restera en Bundesliga“.

Il a également noté les raisons de son départ, pointant vers le tableau de l’équipe de Berlin: “En tant qu’entraîneur J’ai besoin de la confiance des personnes impliquées et cela ne s’est pas réalisé. L’unité et la cohésion sont essentielles aux moments clés, surtout lorsque vous jouez à la descente. Sans ces éléments, je ne peux pas exploiter mon potentiel et, par conséquent, je ne peux pas assumer ma responsabilité“.

Il a conclu par un dernier message d’adieu: “Je vais continuer de m’enthousiasmer pour Hertha et ses matchs“, a déclaré l’entraîneur allemand.