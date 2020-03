Jürgen Klopp a été interrogé sur le coronavirus et a laissé une réponse franche: “Ceux qui savent sont ceux qui devraient parler”

L’épidémie de coronavirus atteint des chiffres alarmants dans le monde entier. En dehors de la Chine, où il a déjà fait plus de 3 000 morts, l’Iran, la Corée et l’Italie sont les pays les plus touchés.

De plus, en Europe, le virus a entraîné le report ou le déroulement direct de plusieurs réunions à huis clos. Dans ce contexte, L’un de ceux qui a été interrogé à ce sujet était l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait la propagation de coronavirus et comment cela pourrait affecter son équipe, l’entraîneur allemand était agacé bien qu’il ait répondu sans tours.

“Ecoutez, ce que je n’aime pas dans la vie, c’est que pour parler de quelque chose de très sérieux, l’avis d’un entraîneur de football est important. Je ne le comprends pas, je ne le comprends vraiment pas”, a expliqué l’entraîneur dans sa longue réponse.

“Si je vous le demande, vous êtes dans le même rôle que moi. Donc non, ce n’est pas important ce que disent les gens célèbres. Vous devez parler des choses de la bonne manière et pas des gens sans connaissances, comme moi, qui parlent de quelque chose qu’ils ne savent pas. “, Souligna Klopp.

Et il a poursuivi: “Ce sont les gens qui ont des connaissances qui devraient dire aux gens de faire ceci ou cela et si c’est bon ou pas. Pas d’entraîneurs de football. Je ne comprends pas la politique ou le coronavirus.”

C’était la dernière question à laquelle il avait répondu lors de la conférence de presse après le dernier duel de Liverpool. Ensuite, le technicien s’est levé et a dit dans son humour: “Pourquoi moi? Je ne porte qu’une casquette de baseball et je suis mal rasé.” Clarito