Jürgen Klopp a fait un appel d’amour pour lutter contre le coronavirus »Football Press

Vendredi 27 mars 2020

Le stratège histrionique a parlé au nom de la page officielle des «rouges», où il a évoqué la crise mondiale due au coronavirus. Klopp n’a même pas parlé des succès sportifs qu’il a obtenus avec le club ces derniers temps et n’a prononcé que des mots de soutien.

L’entraîneur allemand, Jurgen Klopp, a rejoint les dix personnalités du football et s’est exprimé pour parler des effets du coronavirus sur l’activité et le monde. Le manager de Liverpool a délivré un message dans lequel il a appelé à la solidarité, à l’amour et à l’amitié.

Le champion de la dernière édition des Champions s’est entretenu avec le site officiel de son club, où il a déclaré: «Dans 10, 20, 30 ou 40 ans, si nous regardons en arrière et la conclusion est que ce fut la période dans laquelle le monde a montré la plus grande solidarité, le plus grand amour, la plus grande amitié ou quoi que ce soit, ce serait génial, ce serait vraiment génial »

Interrogé sur la clé de la lutte contre le coronavirus, le technicien allemand a répondu: nous devons tous être disciplinés, nous devons tous travailler ensemble, nous devons tous prendre soin les uns des autres.

«Beaucoup de gens y travaillent encore dans les services de santé, dans les supermarchés, ils sont incroyables. Toutes ces personnes font leur travail pour s’assurer que nous pouvons rester à la maison », a déclaré l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Il convient de rappeler que Liverpool avait récemment perdu sa série de 28 matchs sans défaite sans défaite en Premier League, remportant 27 d’entre eux. En tout cas, il reste un solide leader à 25 points de son principal poursuivant, Manchester City.