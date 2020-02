Jurgen Klopp défend Manchester United face aux critiques d’Erling Haaland

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a défendu Manchester United en refusant de signer Erling Haaland, affirmant même qu’il ne pouvait pas signer la star du Borussia Dortmund.

Le Norvégien talentueux était le jeune le plus recherché d’Europe dans le mercato hivernal et ce fut, un peu de manière surprenante, la partie allemande qui battit la compétition à sa signature.

Les relations d’Ole Gunnar Solskjaer avec Haaland, après l’avoir entraîné à Molde auparavant, ont vu United fortement lié au transfert.

Cependant, cela s’est avéré ne pas être un facteur majeur en la matière et Dortmund a remporté la course.

Beaucoup ont critiqué le conseil d’administration de United pour ne pas avoir fait entrer Haaland, en particulier depuis qu’il a si bien fait pour Dortmund depuis son arrivée, mais le manager de Liverpool pense que c’est injustifié.

Selon le Manchester Evening News, Klopp a déclaré: «Tout le monde reproche à Man United de ne pas l’avoir, mais nous ne l’aurions pas eu. Nous ne pouvions pas l’avoir. C’est aussi simple que ça.

«Il voulait une équipe de haut niveau, le plus tôt possible, avec un espace ouvert… Borussia Dortmund. C’est le moment.

«J’espère que vous savez à quel point j’aime et respecte les gens de Dortmund, mais ce n’est pas qu’ils ont fait une approche parfaite et ont fait ceci et cela, c’était plus qu’ils étaient là, avaient l’espace, le numéro neuf… c’est parti, vous ont 19 ans, veulent jouer en Ligue des champions, haut de gamme de la Bundesliga, alors foncez. Personne d’autre n’a eu la moindre chance, je suis presque sûr, quoi qu’ils disent. “

C’est certainement vrai ce que dit Klopp et cela signifie que la seule différence entre Manchester United et Dortmund est que ce dernier pourrait offrir du football en Ligue des champions.

Quoi qu’il en soit, on pense que Haaland n’a pas de clause de libération massive dans son contrat, donc s’il continue à s’améliorer, il n’y a aucune raison réelle pour que Solskjaer ne retourne pas pour lui à l’avenir.

United a fini par faire appel à Odion Ighalo en prêt et il y a de l’espoir qu’il réussira, mais certainement, Haaland était le transfert à réaliser.