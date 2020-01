Jurgen Klopp est absolument impressionné par l’objectif de Liverpool de 70 millions de livres sterling, pense qu’il a changé – HITC

L’ailier des Wolverhampton Wanderers Adama Traoré a impressionné le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait l’éloge de l’ailier des Wolverhampton Wanderers Adama Traoré au Birmingham Mail.

Klopp a été impressionné par le spectacle produit par Traoré lors de la défaite des Wolves contre Liverpool au stade Molineux jeudi soir.

Klopp a déclaré au Birmingham Mail: «Et Traoré maintenant, pour le moment, je dirais qu’il est pratiquement injouable. Je l’ai déjà dit plusieurs fois et c’est toujours vrai.

«Il n’est plus seulement un ailier, il garde le ballon, tient le ballon et établit des buts, évidemment.

«Cela rend la tâche si difficile, chaque balle que vous perdez est à 100% une contre-attaque et un demi-but. Mais à part cela, ils n’avaient pas trop de chances. »

Statistiques

Selon WhoScored, contre Liverpool, Traoré a pris deux coups dont l’un était sur la cible, a joué deux passes clés, a une précision de passe de 81,3%, a remporté une tête, a pris 42 touches, a tenté six dribbles et a effectué 10 croix.

Jusqu’à présent cette saison, l’ancien ailier d’Aston Villa a fait 20 départs et trois apparitions de remplacement en Premier League pour les Wolves, marquant quatre buts et fournissant sept passes décisives, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2018-19, le joueur de 23 ans a effectué huit départs et 21 apparitions de remplacement dans la ligue pour les Wanderers, marquant un but et fournissant une aide dans le processus, selon WhoScored.

Sur le radar de Liverpool

Selon 90min.com, Liverpool serait intéressé à signer Traoré de Wolves.

Manchester City et Barcelone seraient également intéressés par le joueur de 23 ans, évalué à 70 millions de livres sterling par les Wanderers.