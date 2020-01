Jurgen Klopp fait l’éloge d’un joueur clé pour avoir “ facilité les choses difficiles ”

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 4:42

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a félicité le gardien de but Alisson Becker pour «avoir facilité les choses difficiles».

L’international brésilien a gardé neuf draps propres lors de ses 10 dernières apparitions – concédant son dernier but en Premier League le 23 novembre au Crystal Palace – et a même réclamé une mention d’aide pour le but de Mohamed Salah lors de la victoire 2-0 dimanche contre Manchester United.

Alisson a célébré avec un champ de sprint de 100 mètres pour être le premier à féliciter l’Égyptien après avoir présenté un autre élément à son jeu.

Klopp est ravi de l’évolution de la signature de 65 millions de livres depuis son arrivée à l’été 2018.

«En tant que gardien de but, nous savions ce que nous allions obtenir. Oui, il a fait des pas, ce qui est normal. En tant que personne dont il a dépassé les attentes, c’est un gars exceptionnel », a déclaré le manager.

«Nous avons beaucoup de très bons gars mais c’est une personne très spéciale et c’est génial de ce point de vue.

«Son caractère, à quel point il est calme, nous aide beaucoup. Ses techniques de gardien de but s’améliorent et s’améliorent, ce qui rend les choses difficiles faciles, mais il doit rester comme ça.

«En tant que gardien de but, vous faites une erreur et le ballon est dans le but, c’est la vie d’un gardien de but.

“Je sais qu’Ali ne le prend pas pour acquis, donc je ne le prends pas pour acquis. Un garçon fantastique et un gardien de but fantastique. »

Lors de la passe décisive de Salah, qui a vu le gardien repérer l’espace devant son coéquipier pour une contre-attaque et exécuter la passe parfaitement, Klopp a ajouté: «Ils se connaissent plus longtemps que nous ne les connaissons lorsqu’ils ont joué ensemble à Rome. .

“Depuis le premier jour, Mo a demandé ces balles et Ali veut jouer ces balles mais vous n’avez pas beaucoup d’occasions de le faire, surtout avec ce résultat, car votre adversaire est généralement dans une formation protectrice différente.”

Liverpool se rendra aux Wolves jeudi à la recherche de la première des 10 victoires supplémentaires dont ils ont besoin pour garantir un premier titre en 30 ans, avant de se rendre à League One Shrewsbury dimanche en FA Cup.

Et avec la Ligue des Champions qui doit redémarrer le mois prochain, Klopp n’a aucune intention de permettre à n’importe quel joueur de quitter ce qui reste de la fenêtre de transfert.

Séville et la Roma ont tenté de conclure un accord de prêt pour Xherdan Shaqiri, qui n’est actuellement pas en forme, mais le patron des Reds a déclaré que le plan était de ne laisser personne partir.

«Nous avons eu la majorité de décembre et janvier un banc plein d’enfants. Des enfants merveilleux mais des enfants alors comment penser à donner un joueur à quelqu’un? Je ne comprends pas cela », a ajouté Klopp.

“Ce n’est pas à propos de Shaq, c’est à peu près tout le monde. Nous devons simplement les garder pour trier notre situation et non celle des différents clubs.

“Si quelqu’un venait au coin de la rue et demandait correctement … mais cela ne s’est pas produit.

“Peut-être qu’ils sont désespérés, peu importe, et nous pensons, mais nous n’avons absolument aucune intention de faire quoi que ce soit.”