Jurgen Klopp impressionné par le déménagement de l’ancien homme de Liverpool Emre Can à Dortmund

Date de publication: mardi 4 février 2020 9h00

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que la décision du Borussia Dortmund de signer l’ancien Red Emre Can était une «situation gagnant-gagnant» pour le club et le joueur.

Pouvez, qui a déménagé à Liverpool en 2014, est parti pour la Juventus à l’été 2018 mais n’a pas réussi à faire sa marque sous Maurizio Sarri et a été sous-utilisé au milieu de terrain.

À ce titre, l’international allemand a convenu d’un transfert de prêt à Dortmund le jour de l’échéance, en vue de le rendre permanent en été.

Parler à un magasin allemand Bild, Klopp a parlé de son admiration pour son compatriote et du transfert.

«Je suis heureux pour BVB et Emre Can», a-t-il déclaré. «C’est une situation gagnant-gagnant. Emre est juste un match parfait pour ce club.

«BVB a obtenu un meilleur garçon, un footballeur merveilleux et polyvalent avec une attitude exceptionnelle.

«Je leur fais confiance pour accomplir beaucoup de choses dans le Ruckrunde [second half of the season] avec Can et [Erling Braut] Haaland].

Haaland, un autre ajout récent à l’équipe de Dortmund, a connu un début de vie fulgurant en Bundesliga et a maintenant marqué un but toutes les 20 minutes dans l’élite allemande.

En d’autre Liverpool nouvelles, le milieu de terrain de Lille Boubakary Soumare a placé les Reds en tête de sa liste de souhaits pour un déménagement d’été, avec Manchester United une deuxième préférence.

United et Chelsea étaient liés à un déménagement pour Soumare dans la fenêtre de transfert de janvier, mais c’était Newcastle qui était le plus proche, une offre ayant été rejetée le jour de l’échéance.

Cependant, selon le média français Le10 Sport, Soumare a sondé ses meilleurs clubs, qui sont conscients de son intérêt à passer en Premier League.

