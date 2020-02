Jurgen Klopp nomme deux joueurs de West Ham qui étaient «tout simplement trop bons» hier soir – HITC

Liverpool a battu West Ham United 3-2 à Anfield lundi soir.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré à l’Echo de Liverpool qu’il pensait que Michail Antonio et Sébastien Haller étaient “tout simplement trop bons” hier soir pour remporter les premiers ballons.

On s’attendait à ce que les Reds passent devant un côté de West Ham hors de forme et ont pris les devants lorsque Gini Wijnaldum a ramené le centre de Trent Alexander-Arnold.

Cependant, West Ham a riposté par Issa Diop, puis a pris les devants lorsque Pablo Fornals a retourné le centre de Declan Rice en seconde période.

Liverpool a été contraint de creuser profondément et a fini par gagner alors que Mohamed Salah et Sadio Mane ont mis les sacs pour donner aux Reds les trois points dans une victoire 3-2.

West Ham a été brillant pendant une grande partie du match, montrant une réelle intention de possession qui manquait à Manchester City la semaine dernière, et ils n’ont pas eu la chance de perdre.

Il y a beaucoup à dire positif pour West Ham avant de faire face au week-end de Southampton, et Klopp a ajouté ses commentaires sur deux attaques de West Ham.

Les Reds ont dû faire face à Antonio, puis à Haller, qui attaquants physiques que West Ham pouvait frapper la balle et travailler, donnant à Joe Gomez et Virgil van Dijk des problèmes.

Klopp a admis que les deux joueurs étaient “ tout simplement trop bons ” en termes de victoire du premier ballon, ce qui signifie que les principales menaces de West Ham provenaient des secondes balles et des coups de pied arrêtés, et a admis que Liverpool devait s’améliorer sur la deuxième balle pour gagner.

“West Ham savait qu’il y avait deux façons de rester dans le match – deuxièmes balles et coups de pied arrêtés, les deux n’étaient pas bons (de notre part) ce soir”, a déclaré Klopp. «Perdre la première balle est possible parce que (Michail) Antonio et plus tard (Sebastian) Haller étaient tout simplement trop bons, vous ne pouvez pas gagner toutes les balles. Mais la deuxième balle, nous devions mieux ramasser. La formation n’était pas bonne. Nous avons montré les garçons à la mi-temps. »

«West Ham était vraiment bon sur coups de pied arrêtés, nous n’étions pas trop clairs dans ces situations. C’est ainsi qu’ils ont marqué leur premier but. Ils ont pris un peu d’élan, nous étions toujours aux commandes et nous avions le ballon, mais nos arrivées n’étaient pas conformes. Il est difficile de changer les choses en ce moment. Nous avons essayé de changer à mi-temps avec différentes formations. Nous leur avons montré deux très bonnes situations de football, où nous étions dans et autour du ballon et avons fait ce que nous devions faire, en jouant facilement, simplement et rapidement », a-t-il ajouté.

