Jurgen Klopp nomme la star de Liverpool qui a «dépassé les attentes»

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 2:29

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’Alisson dépassait les attentes et a fait l’éloge de la personnalité du gardien de but.

Klopp a été impressionné par la façon dont Alisson a joué pour Liverpool depuis qu’il a rejoint les Reds de l’AS Roma à l’été 2018.

Les Reds ont payé à Roma des frais de transfert de 66 millions de livres sterling pour l’international brésilien, faisant de lui le gardien de but le plus cher du monde à l’époque.

L’ancienne star de l’Internacional a transformé la façon dont Liverpool joue, avec ses arrêts et ses gains critiques élogieuses des fans et des experts.

Alisson a fourni l’aide pour le but de Mohamed Salah à la troisième minute du temps additionnel de Liverpool Victoire 2-0 contre Manchester United à Anfield en Premier League dimanche, retrouvant l’attaquant international égyptien avec un long dégagement.

Klopp a fait l’éloge du gardien de but et a déclaré au Liverpool Echo: «En tant que gardien de but, nous savions ce que nous obtiendrions. Il a fait des pas mais c’est normal.

«En tant que personne, il a dépassé les attentes. C’est un gars incroyable. Nous avons beaucoup de bons gars mais c’est une personne vraiment spéciale.

«Son caractère, à quel point il est calme, nous aide beaucoup. Il rend les choses difficiles faciles. Un garçon fantastique, un gardien de but fantastique et bon de l’avoir ici. »

Klopp a également expliqué pourquoi il avait décidé de décoller Alex Oxlade-Chamberlain à mi-chemin de la deuxième mi-temps contre United.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a commencé le match, mais le joueur de 26 ans a été remplacé par Adam Lallana à la 66e minute.

Oxlade-Chamberlain était frustré par la décision de Klopp de le remplacer, mais le patron de Liverpool a expliqué que c’était pour son propre bien.

“Il est en bonne forme”, a déclaré Klopp. “Je lui ai demandé, et il a dit que tout allait bien. C’est normal qu’un joueur veuille jouer 90 minutes, Ox est un joueur important pour nous en ce moment. Ox a frappé et est devenu un peu mou et nous avons dû prendre une décision. »

Oxlade-Chamberlain a eu des problèmes de blessures depuis qu’il a déménagé à Liverpool d’Arsenal à l’été 2017.

Le milieu de terrain international de l’Angleterre a fait sept départs et sept apparitions de remplacement en Premier League et a joué 182 minutes en Ligue des champions pour l’équipe de Merseyside jusqu’à présent cette saison.

