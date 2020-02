Jurgen Klopp parle ouvertement de ses rivaux européens avant le choc de l’Atletico – HITC

Jurgen Klopp a commenté la Juventus, Manchester City, le PSG, le Bayern Munich et Barcelone avant la sortie de Liverpool en Ligue des champions.

Jurgen Klopp a fait l’éloge de la Juventus alors qu’il discutait des rivaux européens de Liverpool avant le choc des Reds avec l’Atletico Madrid.

Selon The Guardian, Klopp a déclaré: «Ils [Juventus] avoir la plus grande équipe que j’ai jamais vue de ma vie; des joueurs de qualité aussi, c’est fou. “

“L’équipe du Bayern Munich est également massive, le PSG est incroyable quand ils sont tous en forme, vous ne pouvez jamais ignorer Barcelone et n’oublions pas Manchester City parce que la Ligue des champions sera l’un de leurs grands objectifs.”

La Juventus occupe actuellement la deuxième place de la Serie A italienne grâce à la différence de buts, tandis que Liverpool est actuellement en tête à 22 points de Manchester City en Premier League.

Cependant, l’équipe de Klopp a un mauvais bilan contre les adversaires espagnols auxquels ils seront confrontés le 18 février.

Les Reds n’ont gagné qu’une seule fois lors des six dernières rencontres, l’Atletico ayant remporté trois fois. La dernière fois que Liverpool a battu les géants espagnols, c’était en avril 2010 après la prolongation.

Vous ne devriez pas vous attendre à une fête des buts lorsque les deux équipes se rencontreront, Liverpool marquant six lors des six dernières rencontres – et l’Atletico ne faisant pas beaucoup mieux en marquant seulement sept.

Il y a en fait eu plus de réservations que de buts lors des six derniers affrontements, l’Atletico en accumulant 11 et les Reds en obtenant six en bonne santé.

Klopp accordant clairement une note élevée à la Juventus, il sera intéressant de voir ses commentaires si les parties se rencontrent plus tard en UEFA Champions League.

Le considérerait-il comme l’un des tests les plus difficiles auxquels son équipe pourrait faire face cette saison?

