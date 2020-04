Jurgen Klopp prêt à conclure un accord avec le milieu de terrain dont il est “amoureux”

Date de publication: samedi 4 avril 2020 à 2h54

Liverpool serait enfermé dans une bataille 50/50 pour signer le milieu de terrain de Lille Boubakary Soumare avec le Real Madrid après qu’un rapport a annoncé que son étiquette de prix était tombée.

Soumare était fortement lié à un déménagement à Newcastle en janvier dans ce qui aurait été un contrat de club pour les Magpies, mais il a refusé l’opportunité.

Le joueur de 21 ans conserve cependant le désir de jouer en Premier League, avec Manchester United et Liverpool mentionnés comme destinations possibles.

Et tandis que Newcastle aurait gardé un bref aperçu, il semble qu’ils aient pris un siège en arrière après que des rapports aient affirmé que les dirigeants de la ligue Liverpool a déjà entamé des discussions sur la signature potentielle du milieu de terrain.

Des informations parues dans les médias espagnols ont poussé l’intérêt manifesté par Liverpool pour Soumare encore plus [via Sport Witness] affirmant que le patron des Reds, Jurgen Klopp, est «amoureux» du joueur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’amener à Anfield à la première occasion disponible.

Et, selon le quotidien espagnol, la star lilloise fera un choix direct entre un déménagement à Anfield et d’autres prétendants au Real Madrid, qui sont également fortement pressés de faire un pas.

Par ailleurs, le sport revendique la valeur de l’équipe de Ligue 1 Soumare à 40 millions d’euros dans la fenêtre de janvier et pourrait maintenant regretter leur décision de ne pas vendre à l’époque, avec une combinaison du coronavirus et une perte de forme du milieu de terrain au cours de la seconde moitié de la saison en voyant sa valeur chuter.

Bien qu’il n’y ait aucune évaluation actuelle sur le joueur de 21 ans, Transfermarkt évalue le milieu de terrain à 24,3 millions de livres sterling (27,5 millions d’euros).

Et Sport prétend que c’est une situation que Klopp et Liverpool prévoient de «tirer parti» du manager des Reds qui cherche à ajouter le milieu de terrain défensif à ses rangs en disant au milieu de terrain le rôle «important» qu’il aurait dans leur camp.

Cependant, la publication espagnole n’écarte pas encore le Real de l’équation, le président de Los Blancos Florentino Perez étant également impressionné par Soumare.

Ils affirment que Perez a «mis la viande sur la table» dans une tentative de le signer et de le voir comme un remplacement à long terme de Casemiro au milieu de terrain et sont prêts à faire un «gros investissement» pour le convaincre de déménager au Bernabeu.

Ils affirment que Perez a «mis la viande sur la table» dans une tentative de le signer et de le voir comme un remplacement à long terme de Casemiro au milieu de terrain et sont prêts à faire un «gros investissement» pour le convaincre de déménager au Bernabeu.