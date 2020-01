Jurgen Klopp révèle pourquoi Liverpool a plus d’ennemis que tout autre club

Date de publication: Samedi 18 janvier 2020 12:19

Jurgen Klopp pense que Liverpool a plus d’ennemis que les autres clubs, mais ne pense pas que leur domination en Premier League cette saison ait augmenté ce nombre.

L’ancien rival numéro un de Manchester United, la seule équipe à avoir jusqu’ici pris des points sur les leaders en fuite, arrive à Anfield dimanche pour répéter l’exploit d’octobre quand ils ont mené l’équipe de Klopp jusqu’aux cinq dernières minutes d’un match nul 1-1. à Old Trafford.

Les proches voisins d’Everton sont l’autre ennemi évident tout en Klopp admet que Manchester City, qu’ils ont couru près du titre la saison dernière, ont maintenant émergé comme troisième. Mais il pense qu’il y en a d’autres, plus surprenants.

«Liverpool est évidemment l’ennemi naturel de certains clubs; nous avons plus d’ennemis naturels que les autres clubs, probablement à cause de notre histoire et du succès du club », a-t-il déclaré.

«Quand nous jouons à United, c’est le jeu le plus important de l’année. Quand nous jouons à Everton, c’est le jeu le plus important de l’année.

«Maintenant, City devient de plus en plus ce type d’ennemi du football.

«Mais l’année dernière, avant-dernière journée, nous avons joué à Newcastle. Je n’ai aucune idée s’il y a eu des problèmes entre Liverpool et Newcastle dans le passé, mais j’avais l’impression qu’ils voulaient non seulement gagner le match mais aussi nous empêcher d’être champions.

«Le match était si intense qu’il était incroyable. Newcastle ne jouait vraiment pour rien, donc c’est spécial. On sent parfois que quand on va quelque part. Je ne pense pas que nous ayons gagné de nouveaux ennemis, mais nous en avons assez pour être honnête! “

Compte tenu de leur forme récente, la perte d’un seul match de championnat au cours des 623 derniers jours, Le bilan de Liverpool contre United est médiocre.

Leur victoire à domicile la saison dernière est leur seule victoire lors des 11 dernières rencontres de championnat à domicile et à l’extérieur (cinq matchs nuls et cinq défaites).

Klopp attribue cela en partie à sa propre performance dans ces jeux de haut niveau et en partie à l’approche de ses adversaires.

«Nous devons apprendre à gérer des jeux comme celui-ci de la bonne manière. Nous n’avons pas trop mal dans le passé mais nous pouvons encore nous améliorer », a-t-il ajouté.

«Le match à United est un bon exemple; nous n’étions pas à notre meilleur dans un jeu où nous devrions être, à cause de la qualité de l’adversaire.

«Nous n’étions pas mauvais ce jour-là, mais nous n’étions pas au meilleur de notre forme, et nous devons faire en sorte que nous soyons à notre meilleur niveau.

«Les matchs n’étaient pas des matchs que vous pourriez imaginer pour United contre Liverpool. Dans le passé, il y avait de bons moments pour Manchester United et de bons moments pour Liverpool, il y avait généralement un favori clair mais les deux équipes ont essayé de le gagner.

«Ces dernières années, les matchs à l’extérieur ont été particulièrement étranges de ce point de vue.

«C’est étrange quand vous jouez contre une équipe de haute qualité – ce que United est toujours – et qu’ils jouent comme ils jouent. Cela rend la vie vraiment difficile.

«Nous avons eu la même chose avec Tottenham, après 70 minutes, nous avions 70% de possession du rond-point. Ce n’est pas normal, comment pouvez-vous vous attendre à quelque chose comme ça? “