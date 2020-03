“Juste qu’Atalanta est en Ligue des champions?”: Seuls les adultes comptent, Agnelli semble être Lotito. Quelle chute de style! | Primapagina

Enfin, Andrea Agnelli et Lotito s’entendent bien. Oui, car la dernière expression du président de la Juventus semble coïncider avec celle du président de la Lazio sur un point substantiel: les grands doivent compter plus, les petits moins. La seule différence est que dans le premier cas c’est une déclaration (ou plutôt une question rhétorique), dans le second une interception. Il y a quelques années, Lotito a déclaré au téléphone: “Dans trois ans, si nous avons Latina, Frosinone en A, qui va acheter les droits? Ils ne savent même pas que cela existe, Frosinone. “

Aujourd’hui, Agnelli a peu de doutes quant à l’opportunité de donner un avantage aux équipes qui dans le championnat “ont contribué au maintien du classement de l’Italie ces dernières années. Je pense à Rome, elle a connu une mauvaise saison et est sortie, avec ce qui suit d’un point de vue économique. ” Il respecte beaucoup l’Atalanta Agnelli, “mais sans histoire internationale et avec une grande performance sportive, il avait un accès direct à la plus haute compétition de clubs européens”.

Bref, pour Lotito et pour le président de la Juventus, le mérite sportif ne compte pas mais l’histoire internationale ou nationale. Le premier raisonnement est plutôt tortueux, le second à Marquis del Grillo. Le fait est que ceux qui ont des armoiries peuvent se permettre de terminer sixième et aller en Ligue des champions, ceux qui ne sont pas un c … ne peuvent pas se permettre d’être ou de devenir un c … Le slogan pourrait être: “chacun selon ses démérites” ou “quiconque en a plus, doit en avoir plus”.

Chute de style, comme beaucoup disent? Cela peut être. Le Lotito en plein air a été fouetté pour le manoir rude et antisportif. Dans le cas du président de la Juventus, le ton et le contexte changent, mais le jus semble le même. En effet, non. Le jus est plus savoureux. Dans ce dernier cas, le désir jamais endormi du super championnat d’Europe parmi les meilleures équipes (par les armoiries, par le chiffre d’affaires, par …) de chaque nation revient de la fenêtre, laissant les restes (voir Atalanta) à une compétition nationale. Oui: ce sont eux et les autres ne sont pas un c … Ils ne le seront jamais.