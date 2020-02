juste un penalty de Pastore avec Napoli Nord

la Pomigliano sel sur les montagnes russes: huitième victoire consécutive de la direction de Carannante pour la grenade qui s’élève à 38 points au classement. Un penalty de Pietro Pastore, vainqueur du match avec le New North Naples.

Nuova Napoli Nord-Pomigliano commence et au 1er coin court de Labriola pour Catalano qui s’ouvre pour la tête de Pastore, qui termine juste en haut. Les grenades cherchent un avantage. A 32 ‘Grieco harpons une balle et ouvre pour Catalano, qui interpelle Pastore qui frappe la barre transversale. A 40 ‘de la peine pour Pomigliano, avec Carfora pour Grieco qui envoie sa tentative légèrement plus haut. La première partie du jeu se termine à 0-0.

La course reprend et au 3ème essai Pietro Pastore pour débloquer le résultat avec un petit coup de côté. A 10 ‘Pomigliano a gagné un penalty transformé de manière magistrale par Pietro Pastore et 0-1. A 13 ‘, le Nuova Napoli Nord reste en 10 hommes pour un double carton jaune de D’Isanto. Le match s’écoule et Pomigliano se propose en avant avec des jeux intéressants en quête de doublage. Après 7 minutes de prolongation, la course s’est terminée par la victoire de Pomigliano, appelé pour préparer maintenant le grand match à domicile contre Frattese.

Commissaire Paola Mauro