Justin Fashanu: l’histoire tragique du premier joueur ouvertement gay du football

15/9/1979 English Football League Division One.Nottingham Forest v Norwich City.Justin Fashanu célèbre avec ses coéquipiers de Norwich Phil Hoadley (extrême gauche) Kevin Reeves et Alan Taylor (extrême droite) (Photo de Mark Leech / .)

Justin Fashanu était une figure remarquable dans le monde du football dans les années 1980 et 1990. Il a été le premier footballeur professionnel ouvertement gay.

Un grand compagnon, l’attaquant a joué pour des équipes en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suède et aux États-Unis. Au total, Fashanu a marqué 133 buts en 365 apparitions au cours d’une carrière s’étendant sur près de deux décennies. Il n’avait cependant que 37 ans lorsqu’il a mis fin à ses jours le 2 mai 1998, après avoir pris sa retraite en 1997.

Le racisme et surtout l’homophobie affligent le beau jeu depuis longtemps. Fashanu a dû faire face à ces deux problèmes. Cela ne l’a pas empêché de réaliser son rêve d’être footballeur professionnel aussi longtemps qu’il l’a été.

L’héritage footballistique de Justin Fashanu

Clubs notables

Fashanu n’a dépassé que 30 apparitions pour seulement quatre clubs différents tout au long de sa carrière. Ces clubs sont Norwich City, avec qui il a commencé sa carrière professionnelle, ainsi que Nottingham Forest, Notts County et Torquay United.

Son sort le plus prolifique a été avec son enfance à Norwich, où il a marqué 35 buts en 90 matchs avec les Canaries.

Justin Fashanu a été prêté à Adelaide City pour deux saisons avant son prochain déménagement permanent. Son nom était lié à de plus grands clubs depuis un certain temps, et son départ inévitable de Carrow Road est survenu en août 1981 quand il est devenu le premier footballeur noir d’un million de livres sterling lorsqu’il a signé pour Nottingham Forest.

Avec Forest, il n’a marqué que trois buts en 32 apparitions. Cependant, il était plus connu pour son comportement et son drame à l’intérieur des murs du club.

Fashanu se bat à Forest

Ses objectifs et sa confiance se sont taris car il n’a pas réussi à s’adapter aux exigences de jeu et de style de vie de Brian Clough, surtout après que Clough ait découvert son homosexualité et l’a empêché de s’entraîner avec l’équipe.

Une relation réputée difficile avec le directeur du club de l’époque et le tempérament de Fashanu l’ont rapidement mis en disgrâce avec le club.

Dans l’autobiographie de Clough, il aborde une situation qui s’est produite après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il allait dans des bars gays.

Outré, il a crié à Fashanu: «Où allez-vous si vous voulez une miche de pain?», Lui ai-je demandé. “Un boulanger, je suppose.” “Où allez-vous si vous voulez un gigot d’agneau?” “Un boucher.” “Alors, pourquoi continuez-vous d’aller à ce club de merde?” “

C’est ce genre de lutte, entre autres, qui l’a conduit hors du club qui a mis son nom sur la une des journaux de foot partout au pays.

En peu de temps, il se retrouva dans les profondeurs de la troisième division.

Justin Fashanu et son histoire qui sort

Justin Fashanu s’est révélé gay dans un tabloïd public publié par The Sun. Le 22 octobre 1990, ils ont fait la une des journaux comme “Star du football à 1 million de livres: JE SUIS GAY”.

Il a, bien entendu, rencontré de nombreux contrecoups de la part des médias homophobes. Avec suffisamment de haine dans un sens, cela ferait dérailler son ambition.

Selon ses propres mots, l’échec de Justin Fashanu à atteindre le succès que son talent méritait était dû, en partie, à son admission qu’il était gay. Il a blâmé l’environnement toxique qui l’entourait pour son échec à solidifier une carrière internationale avec l’Angleterre.

Il a dit une fois dans un éclat de colère: «Vous devez comprendre que les footballeurs sont des gens très étroits d’esprit. C’est la nature de l’entreprise. Lorsque vous vous mettez dans la ligne de tir, vous êtes prêt à attaquer. Je sais que je suis là pour être abattu par les flammes. “

Allégations et suicide

Justin Fashanu a été accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de dix-sept ans après une nuit de consommation d’alcool. C’était pendant qu’il vivait aux États-Unis; le garçon accusant Fashanu de ces actes venait de l’État du Maryland.

Il s’est enfui en Angleterre et s’est malheureusement suicidé le 2 mai 1998. Dans sa note, il a écrit: «J’ai réalisé que j’avais déjà été présumé coupable. Je ne veux pas embarrasser davantage mes amis et ma famille. »

Il a ensuite été incinéré au cimetière et au crématorium de la ville de Londres.

On se souviendra toujours de Justin Fashanu non seulement pour son statut de compagnon impressionnant mais aussi pour son statut de footballeur révolutionnaire.

Photo principale

Intégrer à partir de .