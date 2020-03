Justin Kluivert: “Rome? C’était dur au début, mais maintenant je suis une meilleure personne”

Justin Kluivert, jeune attaquant rom, a accordé une interview à Black Arrow, un magazine consacré à la culture afro-américaine. Voici ses mots:

Ton père?

“Mon père est une légende en Europe, il était un joueur de haut niveau. Je suis un peu plus jeune, il était un attaquant. Il a également joué l’Ajax, il était le plus jeune joueur d’une finale de Ligue des Champions et le il a également gagné. Il est le joueur qui a marqué le plus pour l’équipe nationale néerlandaise et est magnifique pour un joueur noir. Mes parents sont divorcés, cela a rendu moi et mes frères plus forts. Au début c’était dur, mais ensuite il était s’est bien passé. J’ai beaucoup appris de lui, il m’a toujours aidé et je suis reconnaissant d’avoir eu un père comme ça. Je ne l’ai toujours vu que comme mon père, ça n’a jamais été une pression. ”

Des stars hollandaises?

«Seedorf a joué avec mon père, il était beau à regarder, il était si fort et puissant. Davids a été appelé le pit-bull parce qu’il était comme un feu sur le terrain, il a combattu sur chaque balle. Van Dijk est le capitaine des Pays-Bas, où j’ai également fait mes débuts, c’est un vrai leader. Aron Winter était l’un de mes entraîneurs à l’Ajax avant mon arrivée à Rome. C’était un bon joueur. Ce sont tous des joueurs noirs, toutes des légendes. ”

Suriname?

«Je suis fier de représenter le Suriname comme je représente la Hollande. C’est de là que vient mon grand-père: c’est comme une grande famille, il y a de la bonne nourriture et de la bonne musique. Ils aiment les choses simples de la vie. ”

Rome?

“Au début de mon aventure avec la Roma, c’était difficile. Langue différente, je suis venu ici seul. Mais ce sont des choses qui vous rendent plus forts. Vous apprenez beaucoup, vous apprenez les coutumes et la langue et comment elles vivent. Apprendre toujours quelque chose fait de vous une meilleure personne. ”