“J’utilise VAR une obligation, et Napoli a nié plusieurs sanctions. Sur le défi …”

NAPLES. VAR ou non-VAR, Challenge ou non-Challenge. Au cours des dernières semaines, l’outil technologique livré aux directeurs de course a gardé le banc, ce qui aurait dû en théorie les aider à prendre leurs décisions sur le terrain avec plus de sérénité.

LA PENSÉE AURELIO

Le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a déclaré sur le choix de la FIGC de proposer que le défi soit testé par les entraîneurs: «Je pense qu’il est juste de permettre aux équipes de demander au moins une intervention à temps, les entraîneurs le feraient et Je pense qu’ils ont tous les droits, surtout dans les cas les plus complexes. Je trouve donc la décision de la FIGC correcte, même si elle est en retard. Entre autres, lorsque le défi est demandé, le technicien doit être autorisé à demander des explications sur la décision prise “.

QUI EST MAUVAIS PAYE

Souvent, lors des rencontres entre le représentant des arbitres et les entraîneurs, au centre du débat une question précise de ces derniers “pourquoi n’êtes-vous pas allé voir l’épisode au VAR?”: “La vidéo-assistance ne peut pas fonction intermittente ou facultative, l’arbitre devrait être obligé d’utiliser le VAR. – at-il précisé aux micros d’Il Corriere dello Sport – Le football génère des profits et ce n’est pas seulement un jeu, nous parlons d’une industrie importante et le principe de “ceux qui font des erreurs paye” devrait s’appliquer, donc aussi les arbitres comme d’autres figures professionnelles ils devraient compenser les dommages causés. Beaucoup de sanctions ont été refusées cette année à Napoli, il y a des vidéos qui parlent clairement et donc tout cela peut certainement entraîner des dommages d’un point de vue économique qui devrait être remboursé “.