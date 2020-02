Juve: 2 fois Higuain, devant Dybala et Ronaldo. Les nerfs tendus avec Sarri: ce qui se cache | Serie A

Higuain et Ronaldo. Peu avant aussi Dybala. Plus que des points d’urgence ou des blessures, Sarri a dû faire face avant tout à celle de longs muselières. L’entraîneur, presque toutes les décisions prises, a été vu pour recevoir une réaction forte et sensationnelle de ses attaquants. Cela s’est également produit hier soir avec Pipita: un test décevant et l’ouverture de celui en tête à tête avait conduit MS à donner naissance à cette décision, mais Gonzalo pensait qu’il pouvait donner plus. Pour pouvoir tout résoudre avec une pente, peut-être un objectif.

