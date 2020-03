Juve, 83 millions (plus bonus) prêtés: que faire de Kulusevski, Pellegrini et Romero? Plans de Paratici Primapagina

La création de la Juventus Under 23 a considérablement réduit le nombre de joueurs de la Juventus en prêt. Et au cours des dernières séances de marché, même les plus prestigieuses ont déjà été presque ou toutes vendues par l’entreprise, réalisant ainsi de précieux gains en capital. En attendant, lors des deux dernières sessions de marché, La Juve a également marqué d’autres succès, investissant près de 100 millions de dollars pour les talents, puis laissés en prêt pour mûrir. Ils sont 83 millions pour être précis, ce qui pourrait globalement voir le chiffre passer à 97,3 au cas où les bonus proverbiaux se matérialiseraient. Mais quel avenir ont les différents Dejan Kulusevski, Luca Pellegrini et Cristian Romero? Dans un ordre strictement alphabétique, mais peut-être pas seulement, voici le point en détail.

KULUSEVSKI – Si Parme n’avait pas réussi à ériger son mur, Kulusevski serait déjà arrivé à Turin en janvier. Il a été touché par le marché hivernal, 35 millions de pièces fixes plus 9 bonus représentaient l’offre qui battait la concurrence de l’Inter. Et sauf surprise, son arrivée à la cour de Maurizio Sarri n’a été que reportée. Il est déjà présent dans les plans futurs de la Juventus, sans avoir besoin d’autres étapes intermédiaires. Du moins pour l’instant.

PÈLERINS – La situation de Pellegrini est à mi-chemin. Déjà testé et évalué par Sarri l’été dernier, Pellegrini a choisi de reporter une autre saison à Cagliari. Il fait également partie des potentiels vice-Alex Sandro actuellement sous observation de la direction de la Juventus, avant et après l’affaire Kurzawa-De Sciglio a déjà été évaluée pour janvier également. Cependant, ce n’est pas le seul choix, ni le premier: le travail se poursuit par exemple sur le front d’Emerson Palmieri, en cas d’achat du joueur de Chelsea (ou d’un autre outsider gaucher) pour Pellegrini un autre prêt serait consenti.

ROMERO – Il est actuellement le plus éloigné des prêteurs à retourner à la base, déjà initialement dans les discussions avec Gênes d’autre part il a été supposé une permanence aussi pour la prochaine saison à rossoblù. Beaucoup dépendra de l’avenir de Daniele Rugani et des récupérations de Giorgio Chiellini et Merih Demiral, en tout cas il y a beaucoup de marché pour Romero et une escale à l’étranger n’est pas à exclure.