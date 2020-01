Juve à l’hôtel, insultes de fans de Naples: «munnezze», «latrines». Et le bus s’écrase VIDEO | Primapagina

Demain, c’est la soirée de Napoli-Juve. Demain, c’est le soir du retour de Maurizio Sarri à San Paolo. Ce soir, l’équipe de la Juventus est arrivée en Campanie, prête à défier les gars de Gattuso, qui ont du mal en championnat mais qui ont volé en demi-finale de la Coupe d’Italie avec la victoire sur la Lazio. Et donc ils ont été accueillis par les fans napolitains.

Une grande foule autour de l’hôtel où réside la Juve, le Grand Hotel Parker à Corso Vittorio Emanuele. Beaucoup d’insultes et de refrains contre le club de la Juventus. “M et …”, “Munnezza”, “Latrine” les insultes pleuvues par les ultrà présents. Quelques mots positifs, cependant, envers le grand ex, Maurizio Sarri: “Vai mister”, “Grande mister”. Et en plus de cela, “problèmes” aussi pour le coach, qui claque sur le trottoir et les barrières tout en manoeuvrant pour entrer dans le parking de l’hôtel, risquant de frapper certains fans. Veille occupée …