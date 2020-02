Juve, Agnelli et le rêve qui gagne 20 millions par an | marché

Selon La Gazzetta dello Sport, les paroles d’Andrea Agnelli à propos de Pep Guardiola ne sont pas simples. En effet, le président de la Juventus a vraiment le rêve d’amener l’entraîneur catalan à Turin, il sait que tôt ou tard Pep voudra avoir une expérience en Italie où il a déjà eu une expérience de joueur et le courtise depuis un certain temps. Pour juin, c’est impensable car Guardiola veut rester à Man City où il gagne 20 millions nets par an, un chiffre record pour un entraîneur; mais dès que possible, Agnelli a l’intention d’essayer.