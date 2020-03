Juve, Agnelli et les 5 millions en jeu depuis le report avec Inter | marché

Selon CorSera, Andrea agnelli il a gagné sa bataille avec le report de la Juventus-Inter. “Pendant des jours, il a fait pression pour que le match le plus attendu de l’année ne se joue pas dans une atmosphère contre nature et à la fin il avait raison. Il a ainsi sauvé les gains, de plus de 5 millions, et évité à l’équipe de Sarri un défi crucial dans un moment de difficulté “, nous lisons.