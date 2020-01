La Juventus attire de plus en plus de fans, célèbres et américains. Le rappeur 2 Chainz est le dernier à rejoindre la liste des fans à l’étranger. Six albums à son actif et une carrière débutée en 1996, 2 Chainz a joué au basket-ball au collège, mais même le football semble être entré dans son cœur, comme le montre la photo publiée par Live Ahead sur Instagram.