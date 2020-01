Juve, aujourd’hui après la reprise de l’Udinese. Cristiano Ronaldo, toujours sinusite

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

La Juventus revient sur le terrain après la victoire 4-0 en Coupe d’Italie à l’Udinese. Les bianconeri, selon le site officiel du club, ont travaillé en deux groupes: déchargement pour ceux qui ont joué, exercices avec le ballon et conclusions nettes pour le reste de l’équipe (y compris ceux qui ont repris le match d’hier). Cristiano Ronaldo n’a pas participé à la formation d’aujourd’hui en raison de la persistance de la sinusite. La séance de demain est prévue le matin.

Le milieu de terrain de l’Inter, Nicolò Barella, a évoqué ses premiers mois dans le Nerazzurri sur les micros de Sky Sport: “L’Inter me voulait beaucoup et j’essaie de tout faire pour regagner ma confiance. la moitié mais ce sont des choses qui arrivent, je veux aussi faire ma bouche …