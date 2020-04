Juve-Barcelone, maxi opération en vue: Arthur-Pjanic n’est que la première étape, 150 millions d’échanges en jeu | .

Le point de départ, également assez solide, a été identifié: c’est Arthur. Le milieu de terrain brésilien Maurizio aime tant Sarri a également convaincu Fabio guilde. Mais ce que le chef de la zone sportive de la Juventus développe avec Barcelone en est un négociation beaucoup plus large. Il implique des intermédiaires et de nombreux autres acteurs. On en parle depuis un an, le temps de le terminer sera celui de la prochaine fenêtre de marché. mais cela prendra encore beaucoup de temps, car sur l’axe Juve-Barcelone, on souhaite concevoir une maxi opération d’environ 150 millions: des chiffres qui permettront aux deux clubs de réaliser des gains en capital fondamentaux, mais qui nécessitent la participation d’acteurs réels et importants. LA BASE – Arthur, donc. Le point de départ est le suivant. Avec une évaluation de la carte à définir, mais avec une contrepartie déjà identifiée malgré les distances entre la demande (Matthjis de Ligt ou Rodrigo Bentancur) et l’offre (à partir de Federico Bernardeschi): c’est Miralem Pjanic, dont la relation avec les bianconeri semble être en fin de partie. Net des déclarations du joueur brésilien en Espagne, un avenir pour la Juventus titille Arthur qui, à travers son propre entourage, a déjà entamé des dialogues avec le club de la Juventus. Tout comme il y a le feu vert de l’autre côté pour Pjanic. Mais cela ne s’arrêtera pas là. Le jeu des articulations continuera d’élever la barre de l’évaluation globale, l’objectif est de respirer les bilans des deux sociétés avec des plus-values, en réglant également leurs besoins respectifs. Au-delà de quelques exceptions, aucun joueur ou joueur ne peut participer à cette opération. Les travaux sont en cours et se poursuivront pendant encore plusieurs semaines. Après environ un an, la base solide a enfin été trouvée. On part d’Arthur, avec Pjanic on peut continuer.