Juve, Bentancur est un leader: il touche plus de balles que Pjanic et promeut Rabiot

Vous vous attendez à Miralem Pjanic, et c’est plutôt Rodrigo Bentancur le milieu de terrain de la Juventus qui touche plus de balles dans le match contre la Fiorentina. L’Uruguayen a retrouvé sa position de départ après la disqualification et a détourné Adrien Rabiot de l’autre côté (du côté de son pied naturel), faisant s’asseoir Blaise Matuidi sur le banc. Un département en est sorti âge moyen de 26 ans: ambitieux dans le présent et avec de grandes perspectives d’avenir.

Bentancur, qui est le joueur de la Juventus avec le plus de passes décisives à ce jour (5), a touché quatre-vingt-quatorze balles, quatorze de plus que Pjanic, semblant le plus expérimenté malgré le fait qu’il soit le plus jeune, né en 1997. Cependant, Rabiot a les meilleurs numéros du match: cinq dribbles réussis sur cinq, huit plaqués sur onze ont remporté le ballon au sol. Ce ne sera pas facile pour les anciens combattants Matuidi et Khedira (quand il sera à nouveau disponible, l’inclusion régulière dans la liste des champions nous donne de l’espoir) de déranger les jeunes au milieu du terrain, devant une telle cohérence.

«Je dirais que nous grandissons et cela se voit. Les résultats parlent pour nous, nous sommes heureux et confiants. Il y a encore beaucoup à faire, la saison est très longue mais nous sommes bien avancés “, dit-il Federico Bernardeschi, celui qui en tant que milieu de terrain avec des devoirs de milieu de terrain a commencé à étudier récemment. “Nous en avons discuté avec l’entraîneur en début d’année mais pour des raisons techniques et tactiques nous avons un peu retardé les temps, mais c’était le projet initial”, confie le numéro trente-trois de la Juventus, né en 1994, donc en parfaite adéquation avec l’âge moyen du département .

Sans surprise, c’est la Juve du présent mais aussi de l’avenir. Ce n’est pas perdu derrière la controverse inutile du monde du football italien. Parce qu’il a bien plus à penser: “Nous savons que la Ligue des Champions est très importante, mais ne perdons pas de vue qu’avant il y a beaucoup de matchs importants à jouer en championnat et un en Coupe d’Italie”, recommande Sarri. Affronter le terrain avec mentalité, le sain.