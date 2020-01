Juve, Bernardeschi à Roma pour Zaniolo ou Pellegrini | Primapagina

Un défi pour relancer leurs ambitions respectives – la course à la place de la Ligue des champions d’un côté, la course au énième championnat de l’autre – mais La Roma-Juventus sera également la énième occasion de parler des stratégies futures et, pourquoi pas, du marché. En marge du match de demain à l’Olimpico, les noms de Lorenzo Pellegrini et Nicolò Zaniolo sur un front et celui de Federico Bernardeschi sur l’autre.

PARATICI NE RESSORT PAS – Selon le journal La Stampa, les deux milieux de terrain de Giallorossi restent sur le cahier du directeur technique de la Juventus Fabio Paratici, le premier ayant renouvelé son contrat jusqu’en juin 2024 au cours des derniers mois et le second au centre d’une négociation pour améliorer l’accord actuel expirant en 2022 et tenter d’éliminer cette dangereuse clause de 30 millions d’euros qui attire ainsi soupirants.

FACTEUR BERNARDESCHI – Tout dépendra de la quatrième place ce qui signifie le retour en Ligue des champions et certains revenus pour le budget. Sinon, l’un des deux pions de Fonseca risque le sacrifice pour des raisons économiques et la Juve, prête à mettre la carte de Bernardeschi dans l’assiette, est prêt à en profiter.