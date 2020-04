Juve, Bernardeschi: ‘Buonista? Pour moi, c’est un compliment. Je vais vous parler de ma quarantaine. Sur l’avenir … »| Serie A

Federico Bernardeschi, extérieur du Juve, raconte sa quarantaine dans une interview exclusive avec The Athletic: “Chaque matin à 8h30 je regarde les nouvelles, c’est la première chose que je fais. Je pense que les informations sont vraiment importantes, sachant ce qui se passe autour de vous, ce que c’est le moment de difficulté et d’avoir l’espoir chaque matin d’entendre des nouvelles et des choses positives qui n’étaient peut-être pas la veille. Nous en sortons lentement mais il y a encore beaucoup à faire. Médecins? Je frissonne en disant quoi ils travaillent avec des infirmières pour aider les autres. C’est un miracle humain ce qu’ils continuent de faire pour l’ensemble de la population. “

BUONISTA – “Pour moi, c’est un compliment. Dans le monde d’aujourd’hui, je pense qu’il devrait y avoir plus d’humanité et moins d’égoïsme que tous les choix et toutes les décisions les plus importantes de nous au niveau gouvernemental et politique. Nous devrions penser davantage à ces familles qu’à maintenant je suis en difficulté au lieu de voir votre propre arrière-cour, j’espère que cette situation nous a fait comprendre cela “.

DÉPENSES SUSPENDUES – “Comment est née l’idée? Je regardais des vidéos au téléphone avec mon partenaire et nous avons dit que «le chou est une période de grande urgence». Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas faire du shopping parce qu’ils n’avaient plus d’argent. Je sais ce que cela signifie de faire des sacrifices, je sais ce que cela signifie d’avoir une famille qui a du mal à joindre les deux bouts et en même temps fait tout pour réaliser vos rêves et vos ambitions “

LA JOURNÉE TYPIQUE – «Je me lève vers 8h30, je me prépare et je déjeune, je prends mon bébé dans mes bras et je m’aide, je lui montre tout ce que je fais. Je passe une heure avec elle après quoi je vais m’entraîner pour la première séance à la maison. Après l’entraînement, je prends une douche, un déjeuner et après tout je suis l’après-midi, de 1 à 6 heures avec mon bébé. Nous jouons, puis elle se repose un peu et je regarde la télé. Qu’est-ce? Séries télévisées: La Casa di Carta et The Last Dance. Après la deuxième séance, je mange avec la petite fille et mon partenaire, puis le soir, nous endormissons la petite fille et nous détendons sur le canapé, regardons des films et allons me coucher parce que la petite fille nous a détruits. ”

GUITARE – «Je préfère l’appeler une guitare plutôt que de jouer. J’aime beaucoup les ACDC, les Red Hot Cilli Peppers, le Nirvana … “

ART – «Bansky est un génie pour moi. Habituellement, ils sortent quand ils meurent. Il a réussi à être vivant, à être célèbre mais personne ne le connaît en même temps. C’est fou, c’est de la folie, c’est un génie de l’art et du marketing. “

MEILLEUR MONDE POUR FILLE – «Je travaille aujourd’hui pour son monde de demain. C’est mon idée, faire quelque chose de positif pour elle et pour toutes les générations qui viendront après nous. Nous perdions lentement, de plus en plus, nos valeurs. Depuis longtemps nous n’avons jamais respecté l’environnement et les autres. Je pense que cette situation nous a fait réfléchir sur ce que peut être le monde de demain. Il est temps de nous réveiller, nous sommes des invités sur cette planète, nous devons nous assurer que tout ce qui nous entoure dans la nature est fusionné avec nous “.

FUTUR – “Cela m’a frappé de voir toute l’Italie à six heures du soir qui était assise sur le balcon en chantant l’hymne, tous ensemble. Cela signifie qu’en tant que pays, nous sommes unis, nous sommes une belle nation. J’espère que dès que tout cela sera terminé, nous pourrons retourner sur les places pour célébrer, chanter, crier et nous réjouir tous ensemble pour sortir de cette situation “.