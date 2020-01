Juve, Bonucci: «De Ligt grandit, mais cela prend encore du temps. Le résultat d’Inter … ‘| Serie A

Leonardo Bonucci, à Sky Sport, a commenté la défaite de Naples.

PASSIVE – “Certes devant nous avons trouvé un Napoli qui a donné plus de 100%. Mauvais, agressif sur les secondes balles. 99% pour nous du point de vue du personnage. Deux épisodes simples à répondre, qui servent de leçon Nous avons de la qualité, mais d’avoir vous devez toujours donner le meilleur de vous-même “.

INTER – “Détente? Sur le terrain, vous ne pensez pas à ce qui s’est passé avant, faites tout pour gagner. Nous n’avons pas fait tout ce dont nous avons besoin et pour la victoire. Dans la phase éclair, nous avons trouvé peu de verticalisation. Aussi grâce à un Napoli qui a donné tout de lui-même. Je connais Rino, je sais qu’il peut faire ressortir tout ce que vous avez “.

CROISSANCE DE LIGT – “Il continue sur de bons niveaux, il a fait quelques excellentes fermetures, un bon jeu. Il est jeune, il a besoin de temps, mais avec de bons adversaires il a eu un excellent jeu. Il commence à gérer l’équipe par derrière important. Il grandit et il a des marges d’amélioration importantes comme tout le monde “.

verticalizations – “Nous avons dû élargir le jeu? Les trois devant? Les thèmes et la vitesse avec laquelle la balle tourne le trou et la verticalisation est difficile sont fondamentaux. Vous n’avez pas à vous assurer de donner des graisses de référence. A Dybala nous demandons un effort supplémentaire Alors peut-être qu’il manque de lucidité, mais il a fait les deux phases avec lucidité. On a raté la vitesse de passage “.

GOL INSIGNE – “Que regardons-nous dans ces situations? Pure zone comme directives de l’entraîneur. Nous devons voir les positions, qu’elles soient correctes ou incorrectes, nous pourrions faire quelque chose de plus, mais en ce qui concerne nous étions presque parfaits. Nous revenons à ce qui est mieux, à la zone ou à Bravo Lorenzo, malheureux Matthijs, parfois tu es en forme et tu réussis quand même à marquer des buts “.