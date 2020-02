Juve, Bonucci revient et ils sont trois par deux au milieu de terrain: les derniers vers Lyon | Ligue des champions

Après la victoire d’hier 2-1 contre Spal, la Juventus tourne la page et mène déjà la Ligue des champions, où mercredi affrontera le Lyon de Rudi Garcia dans la première étape du premier tour à élimination directe. Selon Tuttosport, Leonardo reviendra contre les Français Bonucci au centre de la défense après avoir raté le match de championnat pour cause de disqualification: il sera proche de lui De Ligt et non Chiellini. Pjanic revient à diriger avec deux entre Ramsey, Bentancur et rabiot sur les côtés. Encore une fois Danilo et Alex Sandro arrières latéraux, Higuain vers le banc.