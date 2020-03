Juve bouleversée par le coronavirus: 121 en quarantaine, titre effondré et initiative d’Agnelli | Primapagina

Difficile d’identifier des jours plus longs que ceux-ci à la Juve. Une période de vingt-quatre heures qui a commencé avec l’annonce de la positivité de Daniele Rugani à Coronaviru s’est terminée récemments. Le premier cas officiel de Serie A, qui a encore plus choqué la planète, pas seulement le football italien: communication immédiate de l’isolement volontaire de toute l’équipe, qui a également été suivi par celui de l’Inter, qui venait d’affronter la Juve au stade dimanche dernier. derrière des portes closes.

L’AFFAIRE RUGANI – En résumé, mardi soir Rugani avait ressenti une petite fièvre (ne dépassant pas 37,5), qui s’est dissipée de manière autonome après une nuit de sommeil sans même utiliser de médicaments ordinaires (comme Tachipirina, pour ainsi dire). Dans la matinée de mercredi la décision en tout cas de procéder aux vérifications appropriées, le tampon puis dans la soirée a confirmé la crainte: Rugani est positif pour Covid-19 bien qu’il soit déjà asymptomatique après la fièvre du soir.

121 ISOLÉ – Aujourd’hui, la Juve a donc assuré l’isolement volontaire de 121 personnes qui aurait été en contact avec Rugani ces derniers jours entre joueurs, staff technique, managers, accompagnateurs et autres employés.

RONALDO – Parmi eux aussi Cristiano Ronaldo, qui est resté au Portugal en tout cas. Le champion noir et blanc serait probablement resté à Madère même sans la positivité de Rugani, sa position aurait été évaluée de jour en jour en attendant les communications officielles également de l’UEFA concernant le match reporté seulement aujourd’hui avec Lyon, pour affronter dans les voies et lieux envisagés Le CR7 a rendu cette urgence sanitaire plus sûre, loin de la zone rouge italienne.

LE TITRE DE L’ÉCHANGE DE STOCK – Ainsi que l’ensemble de l’économie italienne, même le titre de la Juventus continue de perdre. En fait, la chute libre se poursuit sur la Piazza Affari, aujourd’hui, même -17,97% a été enregistré avec une valorisation de 0,54 euro: le point le plus bas de l’année dernière, avec une capitalisation tombée à 737,66 millions d’euros.

LE MESSAGE – En attendant, également un message d’espoir du club de la Juventus et de son président Andrea Agnelli: «Dans cette phase difficile, tout en restant éloignés, nous restons unis et nous sortirons tous de ce moment délicat. En ce moment d’urgence médicale, nous aussi, comme la Juve, voulons apporter notre contribution avant tout en respectant les règles et en demandant à chacun de faire de même: rester à la maison. Moi aussi, depuis hier soir, j’observe une période d’isolement volontaire. Mais nous devons et voulons faire plus: c’est pourquoi nous avons lancé une campagne avec nos enfants collecte de fonds “. L’initiative, qui a débuté par un premier don de 300 000 € par le club de la Juventus et ses joueurs, vise à récolter des fonds pour la région du Piémont et l’achat de dispositifs médicaux.