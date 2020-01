Juve, Buffon: «J’ai eu l’humilité de m’améliorer. Je ne veux pas être mannequin ‘| Serie A

Présent à Turin pour la présentation du livre «Nous n’avons pas peigné les poupées», Gigi Buffon il a parlé du prochain match de championnat contre Parme: “La semaine prochaine il y a un nouveau tour de la Coupe d’Italie, je crois sereinement ne pas jouer dimanche. Ensuite, nous devrons rencontrer Roma ou Parme lui-même”.

Sur le record de Serie A: “Ce sont des satisfactions qui me rendent fier, c’est juste d’être. La vie est faite de sacrifices et de sueur, mais aussi de choses belles et frivoles. Je ne veux pas être un modèle pour les enfants et les gens, ce n’est pas mon aspiration, je ne ressens pas le besoin de éduquer personne. Beaucoup voudraient assumer ces responsabilités, mais l’éducation d’un enfant dépend des parents. Je peux être matière à réflexion, si une famille à la table voit Buffon faire 700 apparitions en A, le père dit: “Voir Buffon, en plus de l’homme – que je ne connais pas – avait le caractère de souffrir à certains moments, la capacité et l’humilité de s’améliorer “. Je veux être ceci pour mes enfants, mais je ne veux pas leur donner de pression”.