Juve-Buffon, tests de renouvellement: encore un tour pour Super Gigi | Primapagina

«Je ne sais pas ce que je ferai l’année prochaine, c’est vrai que j’ai pratiquement pris ma retraite il y a deux ans et puis ce qui s’est passé. Pourquoi je ne quitte pas? Parce que je vais bien. Et pour respecter les rêves que j’avais quand j’étais enfant Gigi, Je dois respecter ce garçon là-bas. À cet âge, j’aurais été ravi même s’ils m’avaient dit que je deviendrais gardien de Serie C. ” La dernière déclaration officielle de Gigi Buffon Tel est son avenir il y a une semaine sur la Juventus TV.Pas de surprise en effet, depuis plusieurs mois, le sentiment qu’il pourrait y avoir (au moins) un autre tour du carrousel du gardien le plus fort de tous les temps s’est progressivement concrétisé. Avec Buffon qui a toujours précisé comment chaque décision serait reportée à la période de mars à avril. Et net d’une situation d’urgence totale comme celle qui concerne toute l’Italie, arrivé à ce stade, la conviction sur l’axe Juve-Buffon est précisément celle de pouvoir continuer ensemble, au moins pour une autre saison. LE RENOUVELLEMENT – Faites confiance aux filtres de l’environnement noir et blanc. C’est toujours la même faim qui convainc Buffon de continuer. Parce qu’il va bien, physiquement et au niveau de la motivation. Sans même avoir à vivre avec l’incompréhension d’un retour en Juve pour battre d’autres records. Au contraire, le désir est réel, l’ambition d’insister pour viser la Ligue des champions avec ce qui reste du noyau historique de cette équipe. Dont reste leader absolu également dans le rôle de vice-Szczesny, fondamental pour l’équilibre interne dans cette saison de transition délicate de l’ère Allegri à l’ère Sarri, toujours au top quand remis en cause sur le terrain. Buffon est prêt, la Juve est sa maison: il décide de continuer. et la décision semble vraiment être de continuer. Encore une année. Pour commencer.