Juve, c’est à ce moment que Khedira peut revenir | Serie A

Hors du 4 décembre dernier en raison d’une blessure au genou, le milieu de terrain du Juventus Sami Khedira devrait revenir à la disposition de Maurizio Sarri dans environ 20 jours, rapporte Sky Sport. L’Allemand est prêt à apporter une contribution importante à l’équipe de Sarri en vue de la seconde moitié de la saison, notamment en Ligue des champions grâce à son expérience. Ce sera un rendement encore plus important après la vente d’Emre Can au Borussia Dortmund, en prêt avec obligation de remboursement plus bonus, pour un chiffre global qui dépasse les 30 millions d’euros.