Juve, c’est ce que vaut la victoire en Ligue des champions | Nos paris

avec Lyon – Juventus et Real Madrid – Manchester City les huitièmes de finale aller se termineront demain soir Ligue des champions. Sur le tableau noir, nous lisons dans une note, l’équipe de Sarri il est déjà privilégié au match aller, même si les frais de réussite en noir et blanc sont 2,00 fois plus élevés. Rudi Garcia, qui, au moment de Rome, a tenté de décrocher un titre de champion de la Juventus, croit cependant en son potentiel et espère un “1” à 3,95. À 3,45 à égalité. Ensuite, le parcours de la Juve recommence et il a construit une équipe capable d’atteindre la fin de la compétition. Au moins le passage du tour semble absolument à la portée des bianconeri qui évoluent en quart de finale à 1,13, alors que l’élimination serait une surprise à 6,00 fois la mise. La prochaine étape est la demi-finale et le CR7 et les compagnons sont proposés à 2,25. L’hypothèse du finaliste Juve vaut 5,00, le succès en Ligue des champions est à 8,00. Demain, deux autres équipes viendront sur le terrain pour gagner. en Real Madrid – Manchester City les Blancos partent contre la prédiction puisque le signe “1” vaut 2,95. Les Britanniques, en raison de la violation du fair-play financier, risquent de ne pas disputer la prochaine Ligue des champions et en championnat ils n’ont aucune chance de remonter Liverpool. L’équipe de Guardiola elle sera très motivée et le signe “2” du match de Madrid vaut 2,35.