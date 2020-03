Juve, Chiellini appelle trois sénateurs à réduire les salaires | marché

Les joueurs de la Juve disent oui à la réduction des salaires, ou du moins la plupart. Selon Tuttosport, Giorgio Chiellini a eu plusieurs contacts téléphoniques au cours de ces heures avec trois sénateurs du vestiaire: Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo et Leo Bonucci. Chiellini est toujours à l’hôtel J où il a passé 14 jours d’isolement volontaire à domicile pourchassé par la positivité de Daniele Rugani. La plupart des vestiaires de la Juventus ont convenu de la décision de réduire leur salaire même si tout le monde n’est pas d’accord et, comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, ils préféreraient attendre que la situation soit définie: en bref, ils aimeraient comprendre s’ils reviendront jouer pour évaluer les dommages des entreprises et y contribuer en conséquence.