Juve, Chiellini parle de sa quarantaine: «Séries TV, Play Station et au-delà» | Serie A

Giorgio Chiellini il a dit à sa quarantaine à l’hôtel J: “Je vais bien, nous avons tamponné hier mais je n’ai aucun symptôme et j’espère que ce sera négatif. J’ai été isolé à l’hôtel J, j’ai une famille à Livourne depuis deux mois – a expliqué le défenseur aux microphones de Juventus TV – Comment passer mes journées? Je fais des exercices, je lis un peu, je regarde des séries télévisées et je revisite aussi Play Station, avec laquelle j’ai joué quand j’étais plus jeune. Ensuite, je passe du temps à passer des appels vidéo en famille et amis. ”