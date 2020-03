Juve, Chiellini raconte l’isolement: «Moi, Rugani, les physiothérapeutes et deux chefs. Et j’attends toujours l’écouvillon ‘| Serie A

Nouvelles déclarations de Giorgio Chellini, lors de l’initiative «Webathon x Piedmont», le capitaine du Juventus Rapports Tontosport – “Paradoxalement, pour moi, cette pause a été un peu d’aide, même d’un point de vue sportif, j’aurais volontiers pu m’en passer, car après quatre mois et demi de travail individuel J’étais de retour pour savourer le plaisir de m’entraîner avec mes coéquipiers, mais au moins maintenant je peux mettre plus de travail dans mes jambes et me rapprocher du niveau des autres.

Je passe l’isolement volontaire à l’hôtel J, car ma famille est à Livourne depuis fin janvier. À côté de moi, il y a Rugani, un couple de physiothérapeutes et les deux chefs de la structure. Je suis dans ma chambre depuis une semaine, je ne sors que dans le couloir le matin pendant qu’ils composent ma chambre. En attendant, nous faisons les tampons: je dois encore le faire, mais heureusement, les deux cas que nous avons eus sont presque asymptomatiques “.