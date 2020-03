Juve, contenu social avec de bonnes pratiques quotidiennes et une collecte de fonds toujours active

la Juventus relance le contenu social de leurs athlètes en isolement et leurs bonnes pratiques quotidiennes en ce moment d’urgence pour l’expansion de COVID-19. Cristiano Ronaldo, en particulier, distribue du gel aux enfants pour désinfecter les mains. Laura Giuliani s’entraîne en compagnie de son chat, bien consciente que les animaux ne transmettent aucun virus dans cette circonstance, sur la musique de fond du tout jeune Francesco Gabbani. Leonardo Bonucci n’abandonne pas même à l’intérieur des murs de la maison et Barbara Bonansea, sur le vélo d’appartement, serre les dents jusqu’aux derniers kilomètres.

L’engagement du club de la Juventus en ce moment délicat pour tout le pays est connu depuis longtemps. Activer la collecte de fonds pour soutenir les hôpitaux de Turin et du Piémont. Les dons peuvent être effectués via la plateforme gofundme.com et sera utile pour l’achat de matériel médical nécessaire pour faire face à l’urgence du coronavirus.